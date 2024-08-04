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Палестинец в Израиле убил ножом пожилую пару

Роман Сулима
4 августа 2024 г.

В результате нападения вооруженного ножом палестинца на прохожих в израильском городе Холон женщина скончалась на месте, а ее муж умер в машине скорой помощи. Еще двое пострадавших госпитализированы.

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Израильские спасатели работают на месте нападения в Холоне
Израильские спасатели на месте нападения в ХолонеФото: Ricardo Moraes/REUTERS

В израильском городе Холон в воскресенье, 4 августа, произошло нападение с ножом на прохожих. Одна 66-летняя женщина скончалась на месте, ее 70-летний муж умер в машине скорой помощи, сообщает газета The Jerusalem Post, уточняя, что атака произошла, когда пожилая пара совершала утреннюю пробежку. Еще двое пострадавших госпитализированы: 68-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, а 26-летний мужчина - в состоянии средней тяжести.

Как сообщает газета, нападение совершил 34-летний палестинец, житель Западного берега реки Иордан, находившийся на территории Израиля без разрешения на въезд. Нападавший был застрелен полицией на месте преступления. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

Представитель израильской полиции Эли Леви призвал граждан к осторожности и заявил, что в последние дни поступают десятки предупреждений о возможных террористических атаках и призывах к терроризму в соцсетях. Леви также посоветовал всем, кто прошел обучение и получил разрешение на ношение оружия, всегда иметь его при себе. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, прибыв на место происшествия, сказал: "Война идет на наших улицах. Давайте сражаться".

Угроза большой войны возросла после гибели главарей ХАМАС

Напряженность на Ближнем Востоке серьезно возросла после убийства двух важных противников Израиля - командира вооруженных формирований "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главаря ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Кроме того, 1 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила смерть военного главаря ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне подготовки страны к ожидаемым ответным действиям со стороны Ирана и движения "Хезболлах" в Ливане. В ХАМАС также сообщили о смерти Хании и обвинили в нападении Израиль и США. Высокопоставленный представитель ХАМАС, член политбюро Муса Абу Марсук указал, что убийство "не останется без ответа".

Этим событиям предшествовала гибель не менее 12 человек в деревне Мадждаль Шамс на Голанских высотах, где 27 июля "Хезболлах" нанесла со стороны Ливана ракетный удар по футбольному стадиону.

 

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