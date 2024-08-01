Несколько авиакомпаний отменили рейсы в Израиль

Из-за обострения напряженности с Ираном авиакомпании Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India отменили все предстоящие рейсы в Израиль, а FlyDubai - некоторые.

Семь авиакомпаний отменили рейсы в Израиль на фоне обострения напряженности в отношениях с Ираном, сообщают в четверг, 1 августа, израильские СМИ Channel 12 и The Times of Israel. Согласно их данным, авиакомпании Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Air India отменили все свои предстоящие рейсы в Израиль. Авиакомпания FlyDubai отменила некоторые из своих запланированных рейсов, уточняют журналисты.

По имеющимся данным, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве сейчас находятся около 70 тысяч пассажиров. Некоторые из них пытаются успеть на последние самолеты, вылетающие из страны, на случай новых отмен, а другие вообще хотят отменить свои рейсы из-за опасений, что не смогут вернуться в Израиль, пишет The Times of Israel.

Группа Lufthansa отменяет рейсы в Бейрут и Тель-Авив

Ранее в тот же день немецкая авиакомпания Lufthansa уже отменила обратный рейс самолета с Кипра в Тель-Авив по соображениям безопасности: летевший из Мюнхена лайнер A321 приземлился в аэропорту Ларнаки, чтобы, как планировалось, вылететь в Израиль с новым экипажем. Однако, по словам представителя компании, дальнейший полет был отменен, поскольку утром этого же дня Иран временно закрыл свое воздушное пространство.

Представитель авиакомпании сообщил агентству dpa, что по соображениям безопасности Lufthansa отменяет свои рейсы в Бейрут и Тель-Авив на ближайшие дни. Запрет распространяется на все авиакомпании концерна, как на грузовые, так и на пассажирские самолеты.

Согласно данным dpa, отмена рейсов может коснуться всех авиакомпаний группы компаний Lufthansa, куда помимо материнского предприятия входят также Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss и Eurowings. Рейсы в Бейрут отменены до 12 августа включительно, а полеты в Тель-Авив будут приостановлены до 8 августа, уточняется в сообщении.

Напряженность на Ближнем Востоке возросла после гибели двух главарей ХАМАС

Напряженность на Ближнем Востоке серьезно возросла после убийства двух важных противников Израиля. Отмены авиарейсов произошли на фоне подготовки Израиля к возможным ответным действиям Ирана и Ливана на убийства в начале этой недели главы "Хезболлах" Фуада Шукра в Бейруте и главаря ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Также 1 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила смерть военного главаря ХАМАС Мухаммеда Дейфа.

Этим событиям предшествовала гибель не менее 12 человек в деревне Мадждаль Шамс на Голанских высотах, где 27 июля "Хезболлах" нанесла со стороны Ливана ракетный удар по футбольному стадиону.