Основатель "Рольфа" планирует судиться с РФ из-за компании

Председатель совета директоров и основатель группы компаний "Рольф", бывший депутат Госдумы РФ Сергей Петров намерен добиваться в судах за пределами страны компенсации от российских властей за перевод его компании под контроль Росимущества. Об этом он заявил в интервью Bloomberg , опубликованном на сайте агентства в субботу, 4 мая.

Введение госуправления в компании-крупнейшем автодилере в РФ Петров назвал "клептократией". По его словам, вскоре после назначения нового совета директоров от Росимущества в "Рольфе" в офис компании нагрянули силовики, "чтобы убедиться, что назначение прошло гладко", а в настоящий момент государственные контролеры оказывают давление на менеджеров "Рольфа", чтобы те продолжали работу.

"Там нет законов, там лишь избирательное применение юстиции", - охарактеризовал Петров действия российских властей в интервью Bloomberg.

Дело "Рольфа" может повторить разбирательства по ЮКОСу

По словам Петрова, он намерен добиться компенсации от РФ в судах за пределами страны, как это ранее удалось акционерам компании ЮКОС. В феврале суд в Нидерландах окончательно утвердил решение, согласно которому Москва должна выплатить 50 млрд долларов бывшим мажоритарным акционерам нефтяной компании за нарушение своих международных обязательств в сфере защиты инвестиций. Россия при этом уже заявила, что не станет исполнять решение суда.

Адвокаты Петрова уже подали иск в Комитет по правам человека ООН на основании Международного пакта гражданских и политических правах, пишет Bloomberg.

При этом Петров считает маловероятным заключение досудебного соглашения с российскими властями, как это произошло в случае с одним из богатейших россиян, основателем "Еврохима" и СУЭК Андреем Мельниченко. В августе 2023 года Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в собственность государства акции "Сибирской энергетической компании" (СИБЭКО), которую в 2018 году приобрела одна из дочерних компаний СУЭК. Однако уже в октябре иск был отозван ввиду "урегулирования ситуации".

"Рольф" - первая компания российского бизнесмена, где введено госуправление

Сергей Петров с 2016 года проживает в Австрии, у него есть двойное гражданство, однако компанию "Рольф" СМИ называли первой компанией российского бизнесмена, где было введено госуправление согласно подписанному Владимиром Путиным закону об изъятии активов в РФ у граждан и компаний из "недружественных стран". Руководствуясь этим законом, российские власти ранее отобрали активы у немецкой компании Uniper, финской Fortum, а также перевели в собственность государства российскую "дочку" Danone и принадлежавшую Carlsberg Group пивоваренную компанию "Балтика".

В 2019 году против Петрова и ряда руководителей "Рольфа" было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов. Петров был заочно арестован в РФ, с тех пор он не посещал страну.

Уголовное преследование бизнесмен связывал со своей предыдущей политической деятельностью. "Тем, кто борется с коррупцией, кто борется за плюрализм, за разделение властей, за какой-то европейский путь. Кто имеет свое мнение. Я всем подряд помогал, чтобы не было авторитарной системы, при которой только затхлость и деградация", - заявлял он.