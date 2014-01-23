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Платон Лебедев, российский предприниматель (фото из архива, 2010 год)
Фото: picture-alliance/RIA Novosti

Платон Лебедев

Публикации по теме

Платон Лебедев - российский бизнесмен, соучредитель банка "Менатеп"

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Контекст

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

ЕСПЧ не признал политическим второе дело ЮКОСа

ЕСПЧ не признал политическим второе дело ЮКОСа

Суд в Страсбурге пришел к выводу, что права Ходорковского и Лебедева нарушены, но дело политически не мотивировано.
Права человека14 января 2020 г.
Платон Лебедев, российский предприниматель (фото из архива, 2010 год)

Платону Лебедеву ограничили выезд из России

Платону Лебедеву ограничили выезд из России

Решение связано с его долгом в 17 млрд рублей по приговору суда Москвы.
14 апреля 2014 г.
Платон Лебедев под охраной полиции (фото из архива)

Платон Лебедев намерен вернуться в бизнес

Платон Лебедев намерен вернуться в бизнес

После освобождения экс-глава "МЕНАТЕПа" не чувствует себя полностью свободным в принятии решений.
26 января 2014 г.
Платон Лебедев, российский предприниматель (фото из архива, 2010 год)

Платон Лебедев вышел на свободу

Платон Лебедев вышел на свободу

Бывший глава МФО "МЕНАТЕП" освобожден по постановлению Верховного суда РФ.
24 января 2014 г.
Платон Лебедев

Экс-министр юстиции ФРГ: Я рада за Платона Лебедева

Экс-министр юстиции ФРГ: Я рада за Платона Лебедева

Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер прокомментировала DW освобождение экс-главы "МЕНАТЕПа".
24 января 2014 г.
Платон Лебедев, российский предприниматель (фото из архива, 2010 год)

Верховный суд постановил освободить Платона Лебедева

Верховный суд постановил освободить Платона Лебедева

Президиум Верховного суда РФ снизил срок наказания экс-руководителю "МЕНАТЕП".
23 января 2014 г.
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Пропустить раздел Мнения

Мнения

Александр Плющев

Желанный враг Кремля Михаил Ходорковский

Александр Плющев
Комментарий
Политика10 декабря 2015 г.