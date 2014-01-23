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Фото: picture-alliance/RIA Novosti
Платон Лебедев
Публикации по теме
Платон Лебедев - российский бизнесмен, соучредитель банка "Менатеп"
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Контекст
ЕСПЧ не признал политическим второе дело ЮКОСа
ЕСПЧ не признал политическим второе дело ЮКОСа
Суд в Страсбурге пришел к выводу, что права Ходорковского и Лебедева нарушены, но дело политически не мотивировано.
Права человека
14.01.2020
14 января 2020 г.
Платону Лебедеву ограничили выезд из России
Платону Лебедеву ограничили выезд из России
Решение связано с его долгом в 17 млрд рублей по приговору суда Москвы.
14.04.2014
14 апреля 2014 г.
Платон Лебедев намерен вернуться в бизнес
Платон Лебедев намерен вернуться в бизнес
После освобождения экс-глава "МЕНАТЕПа" не чувствует себя полностью свободным в принятии решений.
26.01.2014
26 января 2014 г.
Платон Лебедев вышел на свободу
Платон Лебедев вышел на свободу
Бывший глава МФО "МЕНАТЕП" освобожден по постановлению Верховного суда РФ.
24.01.2014
24 января 2014 г.
Экс-министр юстиции ФРГ: Я рада за Платона Лебедева
Экс-министр юстиции ФРГ: Я рада за Платона Лебедева
Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер прокомментировала DW освобождение экс-главы "МЕНАТЕПа".
24.01.2014
24 января 2014 г.
Верховный суд постановил освободить Платона Лебедева
Верховный суд постановил освободить Платона Лебедева
Президиум Верховного суда РФ снизил срок наказания экс-руководителю "МЕНАТЕП".
23.01.2014
23 января 2014 г.
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Мнения
Желанный враг Кремля Михаил Ходорковский
Александр Плющев
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10.12.2015
10 декабря 2015 г.
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