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Генпрокуратура РФ подала в суд на бизнесмена Мельниченко

Ольга Лебедева
18 мин. назад

По данным РБК, иск касается энергетических активов, приобретенных Мельниченко у структур Михаила Абызова. Речь может идти об изъятии государством акций СИБЭКО.

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Бизнесмен Андрей Мельниченко
Андрей МельниченкоФото: Thomas Hartwell/AP Photo/picture alliance

Генпрокуратура РФ подала иск на бизнесмена Андрея Мельниченко, занимающего первое место в спискенаиболее богатых россиян по версии Forbes с предполагаемым состоянием в 25,2 млрд долларов. В карточке его дела в Свердловском районном суде Красноярска датой подачи иска называется 17 августа, предварительное заседание суда по нему назначено на 7 сентября, пишет в воскресенье, 20 августа, РБК со ссылкой на картотеку суда.

Помимо Мельниченко, в качестве ответчиков в карточке числятся Хакасская сервисно-ремонтная компания (ХСРК) и Кузбасское акционерное общество энергетики и электрификации ("Кузбассэнерго"). Кроме того, истец - замгенпрокурора без указания фамилии - просит привлечь к процессу в качестве третьего лица АО "Сибирская энергетическая компания". Иск касается энергетических активов, приобретенных, по утверждению ведомства, у структур бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет РБК со ссылкой на информированный источник.

Четвертый за лето иск об изъятии государством частных активов

По данным Telegram-канала "СоветБезРынка", Генпрокуратура намерена взыскать с Мельниченко в пользу государства акции Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), приобретенной в 2018 году за 32,51 млрд рублей через "Кузбассэнерго" и ХСРК. Свое требование ведомство обосновывает предполагаемым нарушением Мельниченко и подконтрольными ему компаниями антикоррупционного законодательства в ходе приобретения активов СИБЭКО, отмечается далее.

Как указывает РБК, это уже четвертый за лето иск Генпрокуратуры об изъятии частных активов в пользу государства. Ранее ведомство потребовало изъять в пользу государства один из крупнейших в РФ производителей метанола и формалина "Метафракс Кемикалс", рыбопромышленный холдинг "Тефида" и Пермский порт. Требования объяснялись интересами государства и переходом компаний под контроль иностранных лиц или граждан, проживающих за рубежом, пишет издание.

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