Суд в Амстердаме отклонил апелляцию РФ на решение по ЮКОСу

Решению апелляционного суда предшествовали многолетние судебные тяжбы. Ранее арбитражный суд в Нидерландах признал, что Россия нарушила свои международные обязательства, предприняв действия по банкротству ЮКОСа.

Апелляционный суд Амстердама отклонил требование России отменить решение арбитражного суда, обязавшего ее выплатить 50 млрд долларов бывшим мажоритарным акционерам нефтяной компании ЮКОС. Как отмечает во вторник, 20 февраля, агентство Reuters, решению апелляционного суда предшествовали многолетние тяжбы в нидерландских судебных инстанцих. Арбитражный суд в Гааге в 2014 году признал, что Москва нарушила свои международные обязательства, предприняв действия, направленные на банкротство ЮКОСа, бывшей крупнейшей российской нефтяной компании.

Решение апелляционного суда Амстердама может быть обжаловано проигравшей стороной в Верховном суде Нидерландов. Как указывает агентство РБК, специалисты голландской юрфирмы De Brauw Blackstone Westbroek, представлявшие интересы бывших акционеров ЮКОСа в споре, считают, что в таком случае от решения апелляционного суда до решения Верховного суда Нидерландов может пройти полтора-два года.

Чтобы не платить акционерам ЮКОСа

Госдума России 4 декабря 2015 года приняла закон, наделяющий Конституционный суд РФ правом признавать невозможным выполнение в России решений международных судов. Он позволяет российским властям игнорировать решения международных инстанций, вынесенные в пользу юридических и физических лиц, которые жалуются на нарушения в России их прав.

Против принятия этого законопроекта проголосовали лишь три российских парламентария. Один из них, Дмитрий Гудков, тогда заявил, что новый закон преследует единственную цель - уклониться от исполнения решенийпо "делу ЮКОСа", на основании которых РФ обязана выплатить акционерам этой компании сумму, превышающую 50 млрд долларов.

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