Суд: РФ в споре о $60 млрд не может ссылаться на иммунитет
Россия не вправе ссылаться на государственный иммунитет, чтобы предотвратить взыскание 60 млрд долларов, подлежащих выплате акционерам бывшего российского нефтяного концерна ЮКОС в качестве компенсации на основании решения Гаагского арбитража, постановил Высокий суд в Лондоне в среду, 1 ноября.
Суд обосновал это решение тем, что Россия ранее сама согласилась передать спор в Международный арбитраж в Гааге.
Данное постановление устраняет одно из препятствий, мешающих трем бывшим акционерам ЮКОСа - компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum - получить причитающиеся им средства, но их попытки добиться исполнения решения арбитража пока безуспешны, и, вероятно, потребуются еще годы дальнейших судебных разбирательств, прежде чем они смогут увидеть какие-либо деньги, отмечает агентство Reuters.
Многомиллиардная компенсация
Компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по решению Гаагского арбитража от 2014 года причиталось более 50 млрд долларов. Тогда арбитраж пришел к выводу, что Россия с помощью "уловок" произвела "злонамеренную экспроприацию" ЮКОСа после отправки в тюрьму бывшего владельца этого концерна Михаила Ходорковского.
С тех пор три компании пытались в Великобритании, США и Нидерландах принудительно взыскать с России эту сумму, которая к настоящему времени возросла до 60 млрд долларов.
На слушаниях в октябре Россия аргументировала отказ выплачивать компенсацию тем, что она не изъявляла согласие подчиниться юрисдикции арбитража, а также тем, что спор, по ее словам, еще окончательно не рассмотрен судебными инстанциями Нидерландов. Москва также дает понять, что она в любом случае не собирается платить. В декабре 2020 года Конституционный суд РФ фактически разрешил ей не выплачивать эту компенсацию.
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