Суд: РФ в споре о $60 млрд не может ссылаться на иммунитет

Россия не вправе апеллировать к иммунитету, чтобы не платить компенсацию акционерам ЮКОСа, постановил суд в Лондоне. Это решение устраняет одно из препятствий для получения денег акционерами бывшего нефтяного концерна.

Россия не вправе ссылаться на государственный иммунитет, чтобы предотвратить взыскание 60 млрд долларов, подлежащих выплате акционерам бывшего российского нефтяного концерна ЮКОС в качестве компенсации на основании решения Гаагского арбитража, постановил Высокий суд в Лондоне в среду, 1 ноября.

Суд обосновал это решение тем, что Россия ранее сама согласилась передать спор в Международный арбитраж в Гааге.

Данное постановление устраняет одно из препятствий, мешающих трем бывшим акционерам ЮКОСа - компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum - получить причитающиеся им средства, но их попытки добиться исполнения решения арбитража пока безуспешны, и, вероятно, потребуются еще годы дальнейших судебных разбирательств, прежде чем они смогут увидеть какие-либо деньги, отмечает агентство Reuters.

Многомиллиардная компенсация

Компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum по решению Гаагского арбитража от 2014 года причиталось более 50 млрд долларов. Тогда арбитраж пришел к выводу, что Россия с помощью "уловок" произвела "злонамеренную экспроприацию" ЮКОСа после отправки в тюрьму бывшего владельца этого концерна Михаила Ходорковского.

С тех пор три компании пытались в Великобритании, США и Нидерландах принудительно взыскать с России эту сумму, которая к настоящему времени возросла до 60 млрд долларов.

На слушаниях в октябре Россия аргументировала отказ выплачивать компенсацию тем, что она не изъявляла согласие подчиниться юрисдикции арбитража, а также тем, что спор, по ее словам, еще окончательно не рассмотрен судебными инстанциями Нидерландов. Москва также дает понять, что она в любом случае не собирается платить. В декабре 2020 года Конституционный суд РФ фактически разрешил ей не выплачивать эту компенсацию.

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