Верховный суд Нидерландов отправил решение по делу ЮКОСа на пересмотр

Верховный суд Нидерландов в пятницу, 5 ноября отправил на пересмотр решение нижестоящей инстанции по разбирательству, в рамках которого бывшие акционеры нефтяной компании Михаила Ходорковского ЮКОС пытаются взыскать с России 50 млрд долларов. Дело направлено в апелляционный суд в Амстердаме, говорится в решении высшей судебной инстанции королевства.

Решение Третейского суда в Гааге по делу "ЮКОС против РФ"

Дело ЮКОСа началось в 2003 году, когда компанию обвинили в неуплате налогов. Совладелец компании Михаил Ходорковский и предприниматель Платон Лебедев были арестованы и приговорены к лишению свободы, Ходорковский освободился в декабре 2013 года, Лебедев - в январе 2014-го. Компания была объявлена банкротом в 2007 году.

В июле 2014 года Постоянная палата третейского суда в Гааге обязала РФ выплатить бывшим главным акционерам ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. - компенсацию в размере 50 млрд долларов. Москва обжаловала решение Гаагского арбитража, но в феврале 2020 года апелляционный суд в Гааге вынес решение в пользу мажоритарных акционеров нефтяной компании. В июне 2020-го Верховный суд Нидерландов принял жалобу России, оспорившей решение апелляционного суда. В декабре ВС отказался приостановить тяжбу, что вызвало протест российского министерства юстиции.

Кроме того, экс-акционеры ЮКОСа обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества. Так, в июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда посчитали российским. А в мае 2020-го экс-акционеры добились ареста в юрисдикции Нидерландов принадлежащих России алкогольных брендов, однако в октябре суд в Гааге снял арест.

