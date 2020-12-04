 КС разрешил России не платить 57 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа | Новости из Германии о России | DW | 26.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

КС разрешил России не платить 57 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа

По мнению судей, такие споры, как в случае с ЮКОСом, нужно рассматривать в России, а в зарубежных инстанциях - только с согласия законодателя. Фактически КС разрешил не исполнять решение международного арбитража в Гааге.

Бывшая штаб-квартира ЮКОСа в Москве, 2004 год

Бывшая штаб-квартира ЮКОСа в Москве, 2004 год

Конституционный суд (КС) России фактически разрешил правительству страны не выполнять решение международного арбитража в Гааге о выплате 57 млрд долларов бывшим акционерам российской нефтяной компании ЮКОС. Это следует из опубликованного в четверг, 24 декабря, разъяснения КС к постановлению от 2012 года.

В 2012 году КС разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Спор тогда касался договора о Таможенном союзе, но данное решение распространялось и на Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), на основании которого Гаагский арбитраж взыскал с России 50 млрд долларов (с учетом накопившихся процентов - 57 млрд долларов).

Разъяснение КС

Теперь же в своем разъяснении суд указал, что решение 2012 года не следует толковать как то, что оно допускает передачу споров в международный арбитраж. По мнению судей, такие споры нужно рассматривать в России, а в зарубежных и международных юрисдикциях - только с разрешения законодательной власти.

Кроме того, в КС считают, что Россия может временно применять международный договор "частично", а согласие правительства на это не распространяется "на положения данного международного договора, предусматривающие передачу споров между РФ и иностранными инвесторами на рассмотрение международного арбитража".

По сути это означает, что КС через 26 лет после подписания ДЭХ признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.

По ходатайству правительства РФ

Свое разъяснение Конституционный суд опубликовал по ходатайству правительства РФ, которое ссылалось на принцип разделения властей. В правительстве считают, что их предшественники были не вправе делегировать международному арбитражу разрешение споров иностранных инвесторов, поскольку не были уполномочены менять "компетенцию российских судов", говорится в разъяснении.

Конституционный суд согласился, что решение, принятое в 2012 году, не должно интерпретироваться как допускающее передачу споров в международный арбитраж. По его мнению, правительство вправе подписывать международные договоры о поощрении и взаимной защите инвестиций, но допускать разрешение споров в зарубежных и международных юрисдикциях может только законодательная власть.

Выплатить бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов Россию обязал в 2014 году третейский суд в Гааге, который счел, что РФ незаконно национализировала эту нефтяную компанию. В феврале 2020 года данное решение подтвердил апелляционный суд, Россия опротестовала его в Верховном суде Нидерландов.

Смотрите также:

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Супруга бывшего главы "ЮКОСа" Инна 15 декабря 2004 года во время акции "Свободу Михаилу Ходорковскому".

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Процесс по делу Ходорковского и дело "ЮКОСа" вызвали острую критику из-за границы. Все попытки повлиять на Кремль, предпринимавшиеся на высоком политическом уровне, к успеху не привели. Правозащитные организации считают Ходорковского политическим заключенным, а вынесенный ему приговор - результатом судебного произвола. На фото: адвокат Ходорковского Роберт Амстердам во Франкфурте-на-Майне в январе 2007 года.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    В декабре 2006 года Михаилу Ходорковскому и его бывшему деловому партнеру Платону Лебедеву были предъявлены новые обвинения по делу об отмывании денежных средств.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    25 октября 2003 года Михаила Ходорковского взяли под стражу в аэропорту Новосибирска, а затем доставили в тюрьму "Матросская тишина" в Москве. Уже через несколько дней по распоряжению генеральной прокуратуры России были арестованы акции нефтяной компании "ЮКОС". Ходорковского объявили подозреваемым в уклонении от уплаты налогов и в других экономических преступлениях.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Сибирский город Краснокаменск, в котором расположена тюрьма, от Москвы отделяет шесть часовых поясов.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    31 мая 2005 года Мещанский суд города Москвы признал Михаила Ходорковского виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы, но позже сократил срок до 8 лет.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    В этой колонии в Читинской области Михаил Ходорковский отбывает тюремное заключение.

  • default

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    22 сентября 2005 в "деле Ходорковского" была поставлена формальная точка. Московский городской суд утвердил обвинительный приговор.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Следствие по делу Ходорковского было закончено в рекордные сроки - за два месяца. Обвинения совпали с теми, которые ранее были предъявлены его партнеру по бизнесу Платону Лебедеву.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Уже в декабре 2004 года российские власти устроили аукцион по продаже акций одного из подразделений концерна - добывающей компании "Юганскнефтегаз". Выручка была направлена на уплату налоговой задолженности. Был сделан первый шаг в деле ликвидации "ЮКОСа".

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    К началу 2004 года глава нефтяной компании "ЮКОС" Михаил Ходорковский считался самым богатым человеком России и входил в список богатейших людей мира. Помимо предпринимательской деятельности он активно занимался социальными проектами, в частности в области образования, а также принимал участие в политической жизни, финансируя оппозиционные политические партии, что вызывало явное недовольство со стороны Кремля.

  • default
    Еще по теме

    Михаил Ходорковский: 5 лет с момента ареста

    Одновременно увеличивался список обвиняемых прокуратурой сотрудников компании "ЮКОС". Весной 2005 года он насчитывал уже три десятка человек.


Смотреть видео 02:37

Обыски в Москве: дело ЮКОСа или давление на критиков власти? (09.07.2020)

Аудио- и видеофайлы по теме

Выплатить 50 миллиардов долларов : Россия проиграла суд по делу ЮКОСа  

Почему суд в Гааге решил в пользу России - DW Новости  

Также по теме

Yukos Logo

Суд в Нидерландах отказался приостановить тяжбу РФ с экс-акционерами ЮКОСа 04.12.2020

Бывшие акционеры ЮКОСа хотят взыскать с российского государства 50 млрд долларов. РФ просила приостановить тяжбу, Верховный суд Нидерландов отказал ей и приступит к слушаниям в начале 2021 года.

Logo Yukos

Суд в США приостановил тяжбу РФ с экс-акционерами ЮКОСа 21.11.2020

Бывшие акционеры ЮКОСа хотят взыскать с государства 50 млрд долларов. Разбирательство в США приостановлено до 18 ноября 2022 года или до завершения параллельного процесса в Нидерландах.

Yukos Logo

Верховный суд Нидерландов принял жалобу России на решение по делу ЮКОСа 19.06.2020

Минюст РФ оспорил решение Апелляционного суда в Гааге о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 57 млрд долларов. Верховный суд Нидерландов - последняя инстанция, которая может заблокировать решение о выплате компенсации.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус: новый вариант вируса уже в 8 странах Европы  

Британские ученые прогнозируют рост смертности от новой мутации коронавируса  

Коронавирус: новый вариант вируса проник в Германию  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно