В РФ впервые передана под госуправление российская компания

Президент России Владимир Путин в пятницу, 22 декабря, подписал указ о передаче акций крупнейшего в стране автодилера "Рольф" во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества). Как следует из указа , под госконтроль переходят акции "Рольфа", принадлежащие кипрской Delance Limited и "Рольф Моторс". Кроме того, Росимущество будет управлять долями компании в уставном капитале "Рольф Эстейт Санкт-Петербург" и "Рольф Тех".

Это первый случай в России, когда во временное управление государства передается компания российского бизнесмена. Основатель "Рольфа", бывший депутат Госдумы Сергей Петров назвал это решение "правовым беспределом". "Государство стреляет в ногу себе в лице своих уже даже полуразвалившихся институтов. Очевидно, что это совершенно правовой беспредел. Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно", - сказал Петров.

Владелец "Рольфа" сообщил также, что намерен проконсультироваться с юристами о возможности обратиться в международные суды. Он добавил, что не знает о текущей ситуации с расследованием уголовного дела против него. "Меня не интересует. Я живу давно в Европе. Меня это мало касается, во что они играют", - сказал Петров.

Дело против Сергея Петрова

В 2019 году против Сергея Петрова и ряда руководителей "Рольфа" было возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и переводе денежных средств на счета нерезидентов. Петров, который в то время жил в Австрии, и несколько топ-менеджеров компании были заочно арестованы.

По версии следствия, Сергей Петров вступил в сговор с руководителями подконтрольных ему структур и вывел за рубеж 4 млрд рублей путем продажи "Рольфу" акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной сумме. 1 сентября 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил бывшего члена совета директоров "Рольфа" Анатолия Кайро к 8,5 года колонии общего режима.

Политическая деятельность Петрова

Сергей Петров, объявленный Россией в международный розыск, свою вину отрицал, заявляя, что его дело может быть связано с его политической позицией или с рейдерским захватом. Петров заседал в Госдуме с 2007 по 2015 годы. В 2011 году он поддержал массовые протесты против фальсификаций на думских выборах.

Кроме того, Сергей Петров выступал против "закона Димы Яковлева", запрещающего иностранцам усыновлять детей, и против "пакета Яровой". Он не стал голосовать по вопросу присоединения аннексированного Крыма к России. После возбуждения уголовного дела несколько прокремлевских изданий опубликовали материалы о том, что Петров якобы финансирует деятельность оппозиционера Алексея Навального. Сам Петров напрямую об этом не говорил.

Национализация активов иностранных компаний

В апреле Владимир Путин подписал указ, который фактически позволяет национализировать активы иностранных компаний в России. Согласно заявлениям в Кремле, документ был разработан как ответ на изъятие российских активов за рубежом в рамках западных санкций.

В июле во временное управление Росимущества были переданы доли иностранных акционеров в пивоваренной компании "Балтика" и концерне Danone. При этом гендиректором ООО "Данон Россия" стал племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев.

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