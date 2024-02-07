Carlsberg потерял миллиарды евро после ухода из России

Несмотря на рост оборота компании Carlsberg в годовом исчислении, уход из России повлек за собой убытки в 5,5 млрд евро.

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group понесла убытки в размере 40,8 миллиарда крон (5,5 млрд евро) в 2023 году после ухода с российского рынка и потери активов в стране, говорится в годовом отчете компании опубликованном в среду, 7 февраля. В России она владела, в частности, брендом "Балтика".

В то же время, оборот компании в годовом исчислении вырос с 70,3 до 73,6 млрд крон (9,9 млрд евро). Отмечается, что продажи Carlsberg упали в различных частях Европы, но выросли примерно на 4 процента в Азии. В целом рост продаж группы составил 4,7 процента.

Уход Carlsberg из России

После начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины Carlsberg Group в марте 2022 года приняла решение полностью уйти с российского рынка. На ее заводах в России работали 8400 человек. В июне 2023 компания сообщила, что нашла покупателя на свои российские активы. В том же месяце было подписано соглашение о продаже бизнеса.

Однако вскоре Владимир Путинсвоим декретом передал Росимуществу доли иностранцев в "Балтике" и дочерней компании Danone во временное управление. Оба концерна незадолго до этого анонсировали продажу своего бизнеса в России. Руководство Carlsberg раскритиковало это решение и заявило, что разрывает связи со своим бизнесом в России и отказывается пойти на сделку с российскими властями, которая бы узаконила передачу активов.

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