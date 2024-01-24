Суд РФ: Передача бренда "Балтика" Carlsberg недействительна

Сделку о передаче ТОО Karlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, связанную с производством и брендом "Балтика", арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной. Как сообщают российские СМИ в среду, 24 января, таким образом суд удовлетворил иск пивоваренной компании "Балтика" к товариществу с ограниченной ответственностью Karlsberg Kazakhstan (ТОО "Карлсберг Казахстан").

Позиция российского суда означает, что компания "Балтика" сохранит за собой право на бренд в пяти странах СНГ, в Украине и Монголии.

Сделка о передаче бренда "Балтика" компаниям холдинга Carlsberg

19 июля 2023 года представители ТОО Karlsberg Kazakhstan и "Балтика" по поручению Carlsberg подписали соглашения о передаче прав на товарный знак "Балтика" разным компаниям материнского холдинга, в том числе Karlsberg Kazakhstan (территории Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Таджикистана, Туркменистана и Монголии).

В конце декабря 2023 года, однако, первый вице-президент компании "Балтика" Александр Дедегкаев направил письмо в администрацию президента РФ, в котором указал, что сделка прошла без участия Таймураза Боллоева, назначенного двумя днями ранее президентом компании "Балтика".

Как пишут "Ведомости" , Дедегкаев "просил помочь защитить бренды в дружественных странах", подчеркивая, что соглашения о передаче прав были заключены лицом, чьи полномочия были прекращены 17 июля. Имя этого лица в письме не называлось. Однако известно, что в ноябре 2023 года экс-президент "Балтики" Денис Шерстенников и вице-президент компании Антон Рогачевский были помещены под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Дело в РФ против менеджеров "Балтики"

По версии следствия, они передали интеллектуальную собственность "Балтики", стоимостью около 295,5 миллиона рублей, дочерней компании Carlsberg в Казахстане и белорусской компании "Виста БиУай Ко". Передача этих прав предусматривала возможность поставок продукции "Балтики" в Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию и Беларусь. Это, как говорится в материалах суда, "причинило ущерб" временному управляющему в лице Росимущества.

Компания "Балтика" принадлежит датскому холдингу Carlsberg. После начала российского вторжения в Украину датская Carlsberg сообщила, что покинет Россию. Компания через "Балтику" владела более чем 50 брендами в России. В июне 2023 года Carlsberg объявила, что нашла покупателя на российский бизнес и подписала с ним соглашение.

Сделка в итоге была сорвана указом президента России Владимира Путина, который передал долю Carlsberg в Балтике во временное управление Росимущества, то есть фактически национализировал компанию. Гендиректор Carlsberg Якоб Оруп-Андерсен заявил, что российские власти "украли" бизнес компании.

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