33-й день войны в Украине: главные события

На 33-й день войны, развязанной Россией против Украины, - в понедельник, 28 марта, - российские войска продолжали наносить удары по городам и населенным пунктам во многих регионах Украины. Украинская армия и отряды территориальной обороны оказывают упорное сопротивление армии РФ и отрядам пророссийских сепаратистов. В условиях военных действий невозможно подтвердить на основании информации из независимых источников.

Зеленский: Суверенитет Украины - не тема переговоров с РФ

Президент Владимир Зеленский, говоря о переговорах Украины и России, отметил, что суверенитет и территориальная целостность Украины не подлежат сомнению, а также подчеркнул обязательность действенных гарантии безопасности для украинского государства. "Очевидна и наша цель - мир и скорейшее восстановление нормальной жизни в родном нашем государстве", - сказал Зеленский в очередном видеообращении, опубликованном в ночь на понедельник. Зеленский выразил надежду на то, что новый раунд переговоров с Россией, который состоится в Турции 29-30 марта, принесет мир "без затягивания".

Зеленский - о запрете публикации интервью с ним в России

В понедельник Зеленский также отреагировал на требование властей России к СМИ отказаться от публикации его интервью российским журналистам. "Сегодня мы снова и снова убеждаемся, насколько далеко мы от Российской Федерации. Представьте, они там в Москве переполошились из-за моего интервью… Когда журналисты готовились опубликовать наше интервью, российское цензурное ведомство вышло с угрозами… Это было бы смешно, если бы не было так трагично", - подытожил он.

Украина вернула контроль над двумя городами

Под контроль Украины перешли два города в Киевской области – Ирпень и Славутич. Об освобождении Ирпеня в видеообращении сообщил мэр города Александр Маркушин. "Сегодня освобожден Ирпень. Сейчас проходит зачистка", - сказал он и попросил жителей пока не возвращаться, поскольку это небезопасно.

По словам мэра Славутича Юрия Фомичева, российские войска покинули город, в котором пробыли чуть более суток. "В городе сейчас их нет", - сказал Фомичев. Он отметил, что Славутич "живет под украинским флагом и по украинским законам".

В Мариуполе остаются около 160 тысяч жителей

В блокированном российскими войсками Мариуполе остаются около 160 тысяч жителей, заявил в эфире национального телемарафона мэр города Вадим Бойченко. Он подчеркнул, что в Мариуполе "невозможно сегодня жить, потому что нет вообще… ничего: ни воды, ни света, ни тепла, ни связи". При этом власти добиваются полной эвакуации остающихся жителей, над этим работают, в том числе, президент Владимир Зеленский, а также его французский и турецкий коллеги Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган. До начала войны население Мариуполя превышало 400 тысяч человек.

Deutsche Welle признали в России "иностранным агентом"

Список СМИ-"иностранных агентов" в России в понедельник пополнился немецкой медиакомпанией Deutsche Welle. Министерство юстиции РФ включило DW в соответствующий реестр, размещенный на его сайте. 3 февраля российские власти запретили вещание DW в России. В качестве причины был названо ограничение вещания российского госканала RT DE в Германии. 4 февраля офис компании в Москве был закрыт, сотрудники студии должны были сдать свои аккредитации для прессы, что делало невозможным их дальнейшую работу в России.

В ЕС призвали лишить "золотых" паспортов россиян и белорусов

На фоне российского вторжения в Украину Еврокомиссия призвала власти стран ЕС аннулировать "золотые" паспорта" у оказавшихся под санкциями россиян и белорусов. Кроме того, необходимо незамедлительно лишить фигурантов черного списка видов на жительство, выданных по инвестиционной схеме, говорится в заявлении ведомства в Брюсселе. В ЕК указали, что некоторые граждане РФ и Беларуси, находящиеся под санкциями или активно поддерживающие российское вторжение в Украину, могли получить гражданство ЕС или привилегированный доступ на его территорию, в том числе для свободного передвижения в Шенгенской зоне.

В ЕС снижается число прибывающих из Украины беженцев

Количество людей из Украины, прибывающих в ЕС, чтобы спастись от войны, сокращается. Сейчас это приблизительно 50 тысяч людей в день, тогда как на пике их было больше 200 тысяч в день. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон перед началом заседания глав МВД стран ЕС. Йоханссон отвергла идею перераспределения беженцев из Украины между странами Евросоюза на основании квот. "Мы не работаем ни с какими квотами", - подчеркнула она. Вместо этого, по ее словам, каждое государство ЕС само добровольно сообщит, если может принять больше украинцев. "Важно стимулировать беженцев выезжать из Польши в другие страны ЕС", - добавила она. В Европу прибыло более 3,5 миллиона беженцев из Украины.

Страны G7 не будут платить за газ в рублях

Страны "большой семерки" отказались платить за российский газ в рублях. Об этом по итогам конференции "большой семерки" заявил министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck). "Оплата в рублях - неприемлема", - сказал он и назвал соответствующее требование Владимира Путина "односторонним и явным нарушением действующих договоров". На вопрос о возможном бойкоте поставок со стороны РФ, Хабек ответил: "Мы готовы к любым сценариям". По его словам, войной против Украины Путин в значительной мере "способствовал нарушению мира и порядка в глобальном масштабе".

Продолжается исход иностранных банков и компаний из России

О закрытии своих офисов в Москве и Минске в понедельник объявил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Руководство банка решительно осудило войну, развязанную Россией против Украины, и заявило, что выделит 2 миллиарда евро для Украины и других стран, пострадавших от войны.

Ранее в тот же день об уходе из России объявили второй и третий производители пива в мире - нидерландская компания Heineken и датская Carlsberg Group."Мы приняли трудное и безотлагательное решение о полной продаже нашего бизнеса в России, мы считаем это правильным в нынешних условиях", - говорится в заявлении Carlsberg Group. В Heineken заявили, что "деятельность компании в России в нынешних условиях неприемлема". Carlsberg Group в России являлась материнской по отношению к компании "Балтика". Heineken владеет марками "Бочкарев", "Охота" и "Три медведя". В обеих компаниях заявили, что стремятся найти российским дочкам нового владельца, а до тех они продолжат коммерческую деятельность.

Решение приостановить инвестиции в России принял также Суверенный фонд ОАЭ Mubadala. Генеральный директор фонда Халдун аль-Мубарак связал его с войной в Украине, имеющей "катастрофические последствия как с точки зрения человеческих жизней, так и влияния на экономику во всем мире". Общий объем активов под управлением Mubadala, тесно связанным с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), оценивается в 243 млрд долларов, а инвестиции в РФ составляли около 1 процента.

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