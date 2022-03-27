Президент Украины дал большое интервью российским журналистам

Владимир Зеленский дал первое после начала войны большое интервью российским журналистам. С президентом Украины полтора часа беседовали главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко, журналист и писатель Михаил Зыгарь и специальный корреспондент газеты "Коммерсант" Владимир Соловьев.

Президент Украины рассказал о трагической ситуации в блокированном Мариуполе, об отношении военного командования России к телам российским военнослужащих, погибших во время боев в Украине, а также пояснил на какие компромиссы готов для прекращения войны. По словам Зеленского мифическая "демилитаризация" и "денацификация" Украины даже не является пунктом для переговоров. Сложнее ситуация с гарантиями для русского языка. "Каждый следующий день войны ставит под вопрос вообще понимание, что такое русский язык. То есть люди этого не будут хотеть. Люди не будут хотеть читать, смотреть кино, говорить", - указал он. Зеленский считает, что эту проблему русского языка - как, впрочем, и любого другого языка, а в Украине живут представители 100 национальностей - можно решать только через заключение "Договора о зеркальном уважении к истории, языкам, культурным ценностям". По его словам, он хотел бы подписать подобные договора не только с Россией, но и со всеми соседями.

Безблоковость и безъядерный статус Украины

Президент Украины заявил, что страна готова идти на нейтралитет, безблоковость и безъядерный статус. При этом главным остается - вывод российских войск, получение гарантий безопасности Украины от стран-гарантов. Причем эти гарантии должны быть не просто записаны на бумаге, а ратифицированы парламентами стран-гарантов. Кроме того, должен быть проведен соотвествующий референдум в Украине. Как подчеркнул Зеленский, в нем, вне сомнения, смогут принять участие все граждане Украины, которые сегодня были вынуждены покинуть страну. "У нас сейчас 90 процентов населения хочет вернуться в первый день окончания выстрелов", - отметил Зеленский.

Про миротворцев НАТО и военную победу

По словам Владимира Зеленского, он пока не понимает продвигаемую Польшей идею ввода в Украину миротворцев НАТО. "Когда только началось вторжение, когда были риски, связанные с нашими атомными электростанциями, с другими предприятиями, которые имеют стратегическое значение, мы предлагали в том или ином виде туда пригласить присутствие тех или иных миротворческих сил. Но мы этого не дождались", - напомнил он. При этом подчеркнул Зеленский, Украине "не нужен замороженный конфликт" на своей территории.

Отвечая на вопрос, как он сформулирует военную цель Украины на сегодняшнем этапе и как представляет себе военную победу, Зеленский заявил о необходимости "максимально уменьшить количество жертв", а также "вывести войска Российской Федерации на компромиссные территории - а это все, что было до 24 февраля, до нападения". "Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне…. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить вопрос Донбасса, сложный вопрос Донбасса", - подчеркнул украинский президент.

Фейки про нападения на Донбасс и биолаборатории в Украине

Зеленский назвал фейками заявления о том, что Украина готовилась к нападению на Донбасс. "Фейковость всех документов, которые говорят о нападении на Донбасс - 100 процентов", - указал он. Президент Украины напомнил, что начиная с 2019 всеми возможными методами пытался довести до Кремля мысль о том, что Киев не собирается военным путем возвращать свои территории, а хотел бы договариваться.

Сообщения о биологических и химических лабораториях в Украине Зеленский назвал просто "анекдотом". "У нас нет. Ядерного оружия нет, химических биолабораторий и химического оружия нет", - заявил он.

Интервью заинтересовались Генпрокуратура РФ и Роскомнадзор

В Генпрокуратуре России уже заявили, что дадут "правовую оценку содержанию опубликованных высказываний президента Украины в интервью ряду российских СМИ и факту их размещения". В свою очередь Роскомнадзор предупредил российские СМИ "о необходимости отказаться от публикации интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским". Как говорится в заявлении надзорного ведомства, "в отношении участвовавших в разговоре с ним СМИ начата проверка".

Бывший главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале подверг резкой критике решение Роскомнадзора, который в очередной раз не объяснил причины своих действий. "Зеленский является легитимным президентом Украины, что всегда подтверждалось Кремлем", - указал он.

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