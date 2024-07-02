Орбан приедет в Украину впервые с начала войны

Виктор Орбан посетит Украину впервые с начала полномасштабной агрессии РФ, сообщает газета Financial Times. По ее данным, премьер Венгрии встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 2 июля.

Премьер Венгрии Виктор Орбан посетит Киев во вторник, 2 июля, сообщает газета Financial Times со ссылкой на три осведомленных источника. Если информация верна, это будет первый визит Орбана в Украину с начала полномасштабной агрессии РФ в феврале 2022 года.

Венгрия с 1 июля и до конца 2024 года возглавила Совет ЕС. При этом Орбан и Зеленский на днях уже провели краткие переговоры на саммите Евросоюза в Брюсселе - перед тем, как украинский лидер выступил перед лидерами ЕС с призывом увеличить военную помощь его стране.

Венгрия не хочет помогать Украине

Согласно подсчетам МИД Литвы, Венгрия блокировала или продолжает блокировать 41 процент решений Европейского союза по Украине. Так, сейчас Будапешт отказывается выделить из фонда ЕС военную помощь Киеву на общую сумму 6,6 млрд евро. Ранее противодействие Венгрии долго не позволяло согласовать использование для помощи Украине доходов от замороженных в Европе финансовых активов РФ - однако это препятствие удалось обойти.

Виктор Орбан заявлял, что Венгрия "не согласна" с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС. Под председательством Венгрии не будет открыта ни одна из 35 предстоящих переговорных глав.

Кроме того, Будапешт не будет участвовать в планирующемся расширении поддержки НАТО для Украины - хотя и согласился не препятствовать этому плану, заявил в начале июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. В мае Виктор Орбан сказал, что НАТО "становится ближе к войне с Россией с каждой неделей" - так он прокомментировал разрешение ВСУ бить по территории РФ западным оружием.

Орбан позиционирует себя как сторонник скорейшего достижения мира в Украине. В рамках своей позиции, он неоднократно высказывался против поставок оружия Киеву и за снятие санкций с Москвы.

Трения между Киевом и Будапештом

Отношения Украины и Венгрии обострились в 2017 году после принятия в Украине нового закона об образовании: по мнению Будапешта, норма об изменении языка преподавания в школах нацменьшинств после начальных классов на украинский ограничивает права венгров Закарпатья. В декабре Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект, расширяющий языковые права нацменьшинств. Однако венгерские власти считают, что этого недостаточно.

Урегулирование данного вопроса было одной из главных тем визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Украину 29 января. Тогда Сийярто и его украинский коллега Дмитрий Кулеба договорились сформировать для этого специальную межправительственную комиссию.

Уже тогда обсуждалась перспектива полноценной личной встречи Зеленского и Орбана. В Будапеште заявляли, что такая встреча "будет иметь смысл, если она принесет результаты, которые добавят новое измерение в двусторонние отношения".

Практически все лидеры стран Евросоюза кроме Орбана посетили Киев после 22 февраля 2022 года - зато он и канцлер Австрии Карл Нехаммер стали единственными главами государств ЕС, которые встретились с тех пор с Путиным.