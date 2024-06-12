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Премьер Венгрии обещает не блокировать помощь НАТО Украине

Лиза Ламбрехт
12 июня 2024 г.

Венгрия не будет участвовать в помощи НАТО Украине, но и препятствовать этим планам не будет, заявил Виктор Орбан после встречи с Йенсом Столтенбергом.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор ОрбанФото: John Thys/AP Photo/picture alliance

Венгрия не станет участвовать в планирующемся расширении поддержки НАТО Украине, однако и препятствовать этому проекту не будет, заявил в среду, 12 июня, глава правопопулистского правительства Венгрии Виктор Орбан после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Генсек НАТО отметил, что он рад достижению соглашения. Никто из венгерского персонала не будет участвовать в планах альянса, касающихся помощи Украине, финансовая поддержка со стороны Венгрии также будет исключена. Как указал Столтенберг, Орбан заверил его, что "не будет противодействовать этим усилиям и даст другим союзникам возможность двигаться вперед".

Будапешт неоднократно блокировал военную и финансовую помощь Киеву

"Венгрия не хочет блокировать решения НАТО, которые поддерживают другие государства-члены", - в свою очередь заявил Орбан. Позиция Венгрии относительно того, как достичь мира в войне РФ против Украины, отличается от видения других стран альянса, однако в Будапеште понимают, что "вес и количество мнений, отличающихся от нашего, значительны" и Венгрия не может это изменить, добавил он. Ранее правительство Орбана неоднократно блокировало военную и финансовую помощь Украине

Новая миссия НАТО касается, прежде всего, координации на международном уровне поставок вооружений Киеву и обучения украинских военнослужащих. Этот проект может быть представлен на следующем саммите альянса в Вашингтоне в июле. Инициатива также рассматривается как мера предосторожности на случай возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США. Заявления республиканца в прошлом вызвали сомнения относительно того, будут ли Соединенные Штаты в случае его переизбрания, как и раньше, поддерживать Украину, защищающуюся от российского военного вторжения.

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