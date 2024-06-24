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ЕС разработал способ обойти вето Венгрии по Украине

Ольга Лебедева
24 июня 2024 г.

В Брюсселе нашли возможность обойти вето Будапешта на использование прибыли от замороженных активов РФ для военной помощи Украине, сообщил Жозеп Боррель газете Financial Times.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп БоррельФото: FRANCOIS WALSCHAERTS/AFP/Getty Images

Европейский Союз разработал юридическую возможность, которая позволит ему обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины на доходы от замороженных средств РФ. Об этом сообщил в опубликованном в понедельник, 24 июня, интервью газете Financial Times верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Необходимо решение по использованию прибыли от средств РФ

Этот обходной путь "сложен, как и каждое юридическое решение, но он работает", отметил Боррель. По его словам, такой шаг стал необходимым, поскольку Венгрия воздержалась от предварительной договоренности о резервировании прибыли от замороженных российских активов, а потому она "не должна участвовать в принятии решения об использовании этих денег".

Данное решение может позволить G7 предоставить Украине кредит в размере 50 млрд долларов к декабрю, который должен быть погашен за счет будущих поступлений, пишет далее Financial Times, ссылаясь на решение, принятое на саммите "большой семерки" в начале июня в Италии.

"Юридическую лазейку" обсудят на заседании Совета ЕС 24 июня

Юридический обходной путь обсудят министры иностранных дел ЕС на заседании в Люксембурге 24 июня, отмечается далее.

Венгрия, к которой перейдет председательство в ЕС во второй половине 2024 года, выступает против военной помощи Украине со стороны Евросоюза. Кроме того, Будапешт блокирует выделение на военную помощь Украине примерно 6,5 млрд евро, в которую входят три транша из Европейского фонда мира (ЕФМ) по 500 млн евро каждый, а также 5 млрд евро из нового фонда помощи для Украины, недавно учрежденного в рамках ЕФМ. Под вопросом остается и использование Евросоюзом прибыли от замороженных в рамках санкций активов Центробанка РФ на закупку вооружений для Украины.

 

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