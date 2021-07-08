Олимпийский огонь прибыл в Токио

В Токио ровно за две недели до церемонии открытия летней Олимпиады доставлен олимпийский огонь. Губернатор японской столицы Юрико Коике утром в пятницу, 9 июля, приняла огонь в ходе церемонии, проходившей в дождливую погоду в олимпийском парке "Комазава". Накануне организаторы Олимпиады и правительство Японии, на фоне нового всплеска заражений коронавирусом в стране, приняли решение проводить Олимпийские игры 23 июля - 8 августа без зрителей.
Токио, церемония приема олимпийского огня
Эстафета олимпийского огня стартовала в марте и была призвана пробудить энтузиазм в связи с грядущей Олимпиадой, однако из-за коронавируса ее пришлось отменить на дорогах общего пользования в Токио и многих других городах. Скромная церемония по случаю доставки огня в Токио прошла в одном из пригородов столицы лишь в присутствии небольшого числа журналистов и официальных лиц.
Олимпиада в Токио - без болельщиков на стадионах
В июне организаторы XXXII летних Олимпийских игр на фоне снижения заболеваемости ковидом планировали допускать на олимпийские состязания болельщиков на половину вместимости стадионов или не более 10 тысяч человек. Однако после того, как 8 июля в Токио и окрестных префектурах было вновь введено чрезвычайное положение, решено не пускать на состязания даже местных болельщиков.
Нынешняя летняя Олимпиада была изначально запланирована на 2020 год, но из-за пандемии коронавируса перенесена на 2021 год. В Токио 8 июля зафиксировано 896 новых случаев заражения коронавирусом - на треть больше, чем неделей ранее. Режим ЧС в Токио будет действовать до 22 августа. За все время пандемии в Японии умерли от ковида около 14 900 человек.
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Автор: Бригитте Остерат, Марина Барановская