Атака РФ на Одесскую область и иные события 539-го дня войны

На 539-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 16 августа, российские войска продолжали удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражали агрессию и наносили удары по позициям противника. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно.

Ход боевых действий

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска нанесли 7 ракетных и 67 авиационных ударов, совершили 30 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам, в результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения, в том числе и дети. Украинские подразделения ПВО уничтожили 2 крылатые ракеты Х-59 и 13 вражеских БпЛА "Shahed-136/131", а авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс противника, отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook. По этим данным, за сутки произошло более 15 боевых столкновений. Как указывается далее, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В украинском Генштабе одновременно сообщили об ужесточении фильтрационных мер на контролируемых россиянами территориях Херсонской области. "Так, в период с 15 по 26 августа установлен запрет на любые перемещения гражданского населения в районе между Голой Пристанью и Кинбурнской косой. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяют жителям, у которых есть сим-карты украинских операторов", - заявило украинское командование.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил об "осложнении обстановки на Купянском направлении". "Противник штурмовыми отрядами, которые комплектуются преимущественно заключенными, ежедневно, на разных направлениях, пытается прорвать оборону наших войск, имея целью блокирование, а затем и захват Купянска", - указал генерал. По его словам, "по результатам работы с командирами, были приняты важные решения по укреплению обороны. Сырский отметил, что на Лиманском направлении противник осуществляет перегруппировку, заменяя части, утратившие боеспособность, и не оставляет планов нового наступления. Ситуацию на Бахмутском направлении он охарактеризовал как "сложную, но контролируемую".

Новые атаки дронами на порты Одесской области

В ночь на 16 августа россияне дважды атаковали Одесскую область дронами-камикадзе, основной целью была портовая и зерновая инфраструктура, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Олег Кипер. В итоге в одном из портов на Дунае пострадали складские помещения и зернохранилища. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в результате российской ночной атаки дронами пострадали два ангара на территории речного порта в Рени на Дунае. По его словам, загорелись два трактора и шрот в расположенном поблизости складе на площади 10 квадратных метров. В свою очередь Воздушные силы ВСУ сообщили, что этой ночью сбили "13 вражеских БПЛА в пределах Одесской и Николаевской областей". Согласно этим сведениям, дроны типа Shahed-136 и Shahed-131 были запущены в несколько волн с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Чауда).

По информации Forbes, украинские воздушно-десантные войска перебросили в зону боевых действий свое самое мощное подразделение - 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это подразделение численностью 2000 человек, укомплектованное боевыми машинами "Мардер" и "Страйкер" и танками "Челленджер-2", по всей видимости, в последние дни была задействована в боях в районе Работино Запорожской области, отмечает издание. По его данным, 82-я и 46-я бригада были одними из последних крупных подразделений, которые Генштаб Украины держал в резерве.

Обстрелы и столкновения в России

ФСБ России заявила об уничтожении в приграничном Стародубском районе Брянской области четырех диверсантов. "На месте боестолкновения помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой", - утверждают в спецслужбе. В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что были убиты пять членов "украинской диверсионно-разведывательной группы", которая утром 16 августа "пыталась проникнуть на территорию Брянской области" в составе шести человек. О судьбе шестого диверсанта Богомаз ничего не сообщил.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждает, что за последние сутки ВСУ выпустили по этому российскому региону 101 снаряд и несколько беспилотников. По его словам, под обстрел попали 14 населенных пунктов, а также МАПП "Шебекино". Погиб один мужчина в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа, написал Гладков в Telegram.

В ночь на 16 августа три беспилотника попытались атаковать объекты на территории Калужской области, заявило министерство обороны России, не уточнив, о каких объектах идет речь. По версии ведомства, аппараты были запущены украинской стороной. Средства ПВО уничтожили БПЛА, разрушений и пострадавших нет, указало Минобороны РФ.

Из Одессы вышло первое судно после окончания "зерновой сделки"

Из Одессы вышло первое судно после окончания "зерновой сделки", им стал немецкий контейнеровоз Joseph Schulte. "Контейнеровоз Joseph Schulte (флаг Гонконг) вышел из порта Одесса и движется установленным для гражданских судов временным коридором в/из черноморских морских портов Украины", - сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков. По его словам, судно находилось в порту Одесса с 23 февраля 2022 года, оно держит курс на Босфор с более 30 тысяч тонн груза на борту. По словам Кубракова, временный коридор "в первую очередь будет использоваться для эвакуации судов, которые находились в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный на момент полномасштабного вторжения Российской Федерации".

В Москве умер экс-главнокомандующий войск РФ в Украине

В Москве в 57 лет умер бывший командующий группировкой российских войск в Украине генерал-полковник Геннадий Жидко, сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. В 2016 году Жидко занимал должность начальника штаба группировки ВС РФ в Сирии, в 2018 году стал командующим войсками Восточного военного округа, а в 2021 году был назначен на должность замминистра обороны - начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. В мае 2022 года, вернувшись на должность командующего войсками Восточного округа, он сменил командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова в руководстве военными действиями в Украине и занимался этим до июля того же года.

В Совете Федерации РФ подготовили законопроект, запрещающий публиковать в СМИ и интернете фотоснимки и видеозаписи с данными о российской армии, военных объектах и местах обстрелов. По словам главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, в числе прочего, планируется ввести запрет на распространение материалов с данными о дислокации и передислокации ВС РФ, военной инфраструктуре, критически важных объектах, позволяющих идентифицировать место их нахождения, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений. Исключение будет сделано для публикаций Минобороны РФ. Украина приняла аналогичный закон сразу после начала полномасштабного российского вторжения.

Новые санкции США, Чехии и Швейцарии

США ввели санкции в отношении компаний Verus, Defense Engineering и Versor S.R.O., подозреваемых в причастности к оружейным сделкам между КНДР и РФ. По данным Вашингтона, президентом Versor, основателем и владельцем Verus и директором Defense Engineering является гражданин Словакии Ашот Мкртычев, на которого США ранее ввели штрафные меры. Мкртычев вел переговоры с северокорейскими и российскими официальными лицами с целью организации передачи России более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на товары для Северной Кореи, говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь Чехии внесли в санкционный список российского олигарха Бориса Обносова, его дочь Ольгу Зорикову и зятя Ростислава Зорикова. Согласно расследованию ФБК, в Праге им принадлежит четырехэтажный дом и 140-метровый пентхаус. Обносов возглавляет корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" - поставщика российской армии. Так, жилой дом в Днепре в январе 2023 года был разрушен ракетой, произведенной этой компанией. Тогда погибли 46 человек, еще 80 человек были ранены. "Российский олигарх, стоящий за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность за последствия. Так же, как те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью", - заявил в Twitter глава МИД Чехии Ян Липавский.

Между тем, Швейцария присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС в отношении России. Речь идет о "запрете на экспорт товаров двойного назначения и других товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому усилению России". Под санкции также попали электронные компоненты и прекурсоры химического оружия. В частности, запрещена продажа в Россию объектов интеллектуальной собственности, относящихся к некоторым товарам, а также транзит через Россию, в частности, реактивного топлива. 28 июня Швейцария уже присоединилась к части мер в рамках этого пакета санкций, введя ограничительные меры против некоторых физических и юридических лиц.

Литва закрыла два КПП на границе с Беларусью

Власти Литвы в связи с возросшей угрозой со стороны дислоцированных в Беларуси наемников ЧВК "Вагнер" с 18 августа временно закроют КПП Шумскас и Тверячюс на границе с Беларусью. После этого на белорусско-литовской границе с Беларусью останутся открытыми четыре пункта пропуска.

В тот же день стало известно, что в Беларуси зарегистрировано "образовательное" общество с ограниченной ответственностью "Группа "Вагнер", его собственником числится гражданин РФ Максим Петров. По данным единого госрегистра юрлиц, это ООО зарегистрировано Осиповичским райисполкомом 4 августа 2023 года в деревне Цепь, где находится полевой лагерь, в котором размещены ушедшие в Беларусь "вагнеровцы". Основным видом деятельности "Группы "Вагнер" заявлены "прочие виды образования".

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