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США: Шойгу планирует закупить оружие в Северной Корее

Евгений Жуков
21 мин. назад

Министр обороны РФ в ходе визита в КНДР намерен договориться о покупке оружия, считает госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, он не верит, что Шойгу "проводит отпуск" в Северной Корее.

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Сергей Шойгу и Ким Чен Ын
Сергей Шойгу и Ким Чен ЫнФото: KCNA/REUTERS

В Вашингтоне полагают, что министр обороны России Сергей Шойгу намерен закупить оружие для своей страны в Северной Корее. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в субботу, 29 июля, в ходе визита в Австралию, что сильно сомневается в том, что Шойгу "проводит отпуск" в КНДР.

"Мы видим, что для продолжения своей агрессии против Украины Россия отчаянно нуждается в поддержке, в оружии, где бы только она его ни нашла", - указал Блинкен. Он отметил, что речь идет не только о Северной Корее, но и об Иране, "поставившем России большое количество беспилотников", которые Москва использует для "разрушения гражданской инфраструктуры и убийства мирных жителей в Украине".

Несколькими днями ранее, 26 июля, Шойгу прибыл в Северную Корею на празднование 70-й годовщины окончания Корейской войны. В ходе с первого со времен пандемии коронавируса официального визита в Пхеньян он встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Северная Корея с самого начала поддерживала российскую агрессию в Украине и, по данным американской разведки, поставляла в Россию оружие. Пхеньян отвергает эти обвинения.

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