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Президент Румынии осудил удары РФ по черноморским портам

Сергей Куприков
55 мин. назад

В ночь на понедельник российские войска нанесли удары по портам Рени и Измаил, находящимся вблизи румынской границы.

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Погрузка украинского зерна на румынское судно в порту Рени
Погрузка украинского зерна на румынское судно в порту РениФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture-alliance

Президент Румынии Клаус Йоханнис резко осудил российские удары беспилотниками и ракетами по приграничным украинским портам на Дунае. "Эта последняя эскалация представляет серьезный риск для безопасности на Черном море", - написал он в понедельник, 24 июля, в сервисе микроблогов Х (бывшем Twitter). Атака была направлена на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в непосредственной близости к территории Румынии, отметил Йоханнис. Это повлияет на будущую транспортировку украинского зерна и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность.

Атаки российских ВКС на Рени и Измаил

В ночь на понедельник порты Рени и Измаил, которые находятся недалеко от границы с Румынией, подверглись воздушной атаке российских ВКС. Украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в Измаиле. Пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк заявила в эфире всеукраинского телемарафона: "Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта".

По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, расположенном на левом берегу Дуная. По данным румынского информационного агентства Mediafax, румынские моряки, находившиеся в Рени, видели и слышали взрывы. Шесть румынских судов смогли выйти из порта и пересечь Дунай.

В последние дни после завершения срока действия "зерновой сделки" Измаил и Рени стали крупнейшими портами по перевалке украинского зерна и другой сельхозпродукции. Маршрут через Дунай и соседнюю Румынию остается одним из основных маршрутов экспорта украинского зерна.

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