Ночная атака России на Киев: из трех погибших двое - дети

На 463-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 1 июня (время московское).

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Число раненых в Деснянском и Днепровском районах Киева увеличилось до 14 человек. Девять из них госпитализированы, еще пять получили помощь на месте. Киевская областная военная администрация уточнила, что погибшим детям было примерно 5-6 и 12-13 лет.

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Число жертв российской ночной атаки на Киев выросло. По предварительным данным, в Деснянском районе погибли три человека, еще четверо ранены. Среди погибших - двое детей. Всего в Деснянском и Днепровском районах госпитализированы пять человек.

Новая ночная атака на Киев: как минимум один погибший

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В Киеве и Киевской области работает ПВО. За несколько минут до этого в украинской столице и ряде регионов была объявлена воздушная тревога. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. Киевская областная военная администрация призвала жителей области находиться в укрытиях, поскольку в регионе существует угроза ракетной атаки. Чуть позже появилась информация о том, что обломки попали в поликлинику в Деснянском районе Киева. Есть как минимум один погибший и раненые.

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Из оккупированных Россией территорий Украины в Беларусь вывезли по меньшей мере 2150 детей: 1150 - в 2022 году и 1000 - с начала нынешнего года. Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве "Укринформ" оппозиционный белорусский политик, руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко.

Украинских детей вывозят с помощью фонда "Дельфин" из оккупированной Донецкой области, а также белорусского фонда Алексея Талая. Известны четыре места их пребывания: три - в Минской области (в частности лагерь "Дубрава") и одно - в Гомельской, сказал Латушко. По его словам, установлен факт финансирования этих преступлений из бюджета союзного государства России и Беларуси в размере не менее 29 млн российских рублей. Документы о финансировании подписывает лично Александр Лукашенко.

Представители НАУ подчеркнули, что материалы их расследования переданы в Генпрокуратуру Украины и уполномоченному по правам детей, с ними ознакомлены Европейский парламент и Совет Европы. В организации считают, что есть все основания начать расследование в отношении Лукашенко по факту военного преступления против украинских детей.

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Город Шебекино Белгородской области в ночь на 1 июня вновь подвергся обстрелу, на этот раз - на протяжении одного часа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали не менее двух человек. "Один мужчина с травматической ампутацией левой верхней конечности, состояние тяжелое. Второй пострадавший с контузией обратился в центральную районную больницу самостоятельно. Мужчина в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказана", - написал Гладков в Telegram-канале.

США: У нас нет данных о том, кто атаковал дронами Москву

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Администрация США не располагает конкретными сведениями о том, кто именно причастен к атаке беспилотников на Москву 30 мая. Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Одновременно он напомнил, что Киев отрицает свою ответственность за удар дронами, и подчеркнул, что США будет неуместно проводить собственное расследование случившегося.

Джон Кирби добавил, что США не указывают Украине, какие цели следует поражать или не поражать, а также как украинские войска должны вести боевые действия. "Именно президент Зеленский и военное руководство решают, что будут делать с военной точки зрения", - сказал представитель Белого дома. Ранее в Вашингтоне заявляли, что США не поддерживают потенциальные украинские удары по российской территории.

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Рок-певица Земфира (Земфира Рамазанова) опровергла сообщения российских СМИ о том, что она получила гражданство Франции. "Я гражданин Российской Федерации, и никаких иных гражданств у меня нет и не будет... Я плачу налоги в Российской Федерации, хотя не живу там уже год. Я люблю мою страну, но ненавижу государство", - написала Земфира в Instagram. Кроме того, она потребовала от министерства юстиции России доказать в суде, что она получала иностранное финансирование, которого у нее "никогда в жизни не было". Минюст РФ включил Земфиру в список "иностранных агентов" 10 февраля 2023 года, заявив, что певица "открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников". Спустя три месяца, 10 мая, Земфира обжаловала это решение в суде.

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Мюнхенская компания Quantum Systems приняла от министерства обороны Украины заказ на 300 дополнительных разведывательных беспилотников типа Vector, сообщили в пресс-службе Quantum Systems . Дроны поставят в рамках пакета военной помощи, финансируемого правительством Германии. Это уже третий заказ на подобные беспилотники от украинского МО - в августе 2022 года у немецкой компании заказали 33 системы Vector, а в январе 2023 года - еще 105.

Дроны Vector развивают скорость до 72 км/ч, они могут находиться в воздухе 120-180 минут.

Хроника событий 31 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 31 мая 00.00 - 13.59 >>>

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