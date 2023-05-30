На 462-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 31 мая (время московское).

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С начала мая Россия заметно уступила инициативу в войне и скорее реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к своим собственным военным целям, констатирует в ежедневной сводке Минобороны Великобритании.

В течение месяца Россия 20 раз наносила ночные удары ракетами и беспилотниками по территории Украины, но не добилась успехов в достижении своих вероятных целей - нейтрализации украинской ПВО и поражении сил, готовящихся к контратаке, подчеркивает британская разведка. Сейчас российское командование, вероятно, пытается разместить резервы там, где может произойти контрнаступление. Однако часть этих сил пришлось перебросить для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута, пишут авторы сводки.

Из России запретили вывозить патроны и гильзы

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Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Как говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, это сделано для исполнение указа президента о "специальных экономических мерах в сфере внешнеэкономической деятельности" и "направлено на обеспечение защиты интересов государства". Других подробностей в документе не приводится.

Запрет будет действовать до конца года и не распространяется, в том числе на вывоз патронов и гильз для "обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований". Также разрешается вывозить патроны и гильзы для охоты, участия в спортивных мероприятиях, выставках или в историко-культурных мероприятиях.

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На территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае упал беспилотник, сообщил оперштаб региона. "Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился, инфраструктура завода не повреждена, пожара не произошло", - заявили местные власти.

В течение мая Ильский НПЗ был атакован беспилотниками три раза. Дважды на территории завода возникал пожар, о серьезных повреждениях и жертвах не сообщалось.

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Угроза ракетных ударов и атак с использованием БПЛА на территории Украины со стороны России остается высокой. Об этом сообщает Оперативное командование ВСУ "Юг" в Facebook. Украинские военные призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Российские войска вновь обстреляли Очаков в Николаевской области . В результате артиллерийских ударов, нанесенных вечером 30 мая, разрушены и повреждены несколько домов и построек. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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В поселке Карпаты на оккупированной россиянами территории Луганской области в результате обстрела птицефабрики четыре человека погибли и 16 получили ранения. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на "власти" самопровозглашенной "ЛНР".

Гладков сообщил подробности о ситуации в Шебекино

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обострении ситуации в Шебекино. "Ночью, точнее, в 3:15, по городу был нанесен массированный удар. Четыре человека пострадали. Всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Двое были оперативно доставлены в больницу Белгорода. У мужчины осколочные ранения шеи и спины, состояние тяжёлое, у женщины осколочные ранения руки и предплечья", - написал он в Telegram. По данным Гладкова, в результате обстрела повреждены 8 многоквартирных и 4 частных дома, школа и 2 административных здания. "Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского округов. Сегодня первые триста детей будут отправлены в Воронеж", - говорится в сообщении Гладкова .

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Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Донецкой и Луганской областей Украины, за минувшие сутки украинские силы отбили 22 атаки противника, заявил Генеральный штаб ВСУ. "За прошедшие сутки РФ нанесла очередной массированный авиационный удар по территории Украины, применив ударные БпЛА "Shahed". Почти все дроны были уничтожены нашими защитниками. Однако есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура", - отмечается в утренней оперативной сводке Генштаба в Facebook . В общей сложности россияне за сутки нанесли 64 авиационных и одного ракетного удара, совершили 88 обстрелов из реактивных систем залпового огня, указывается далее.

По данным Генштаба, в Ялте российские оккупационные власти незаконно отбирают недвижимое имущество у граждан Украины, которые за время после аннексии Крыма не приняли российское гражданство, в их дома заселяются российские военнослужащие. "Захватчики продолжают насаждать российское гражданство населению разными способами. В частности, в Станице Луганской работников одного из бюджетных учреждений предупредили, что в июне заработную плату смогут получить только те, кто переоформился в российском банке", - сообщается далее.

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Дать частным охранным структурам РФ право сбивать беспилотники предложил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации России Артем Шейкин. Такое решение "позволит защитить критически важные и иные объекты, которые не находятся под охраной силовых ведомств", заявил сенатор агентству ТАСС, комментируя атаки дронов на Москву и Подмосковье 30 мая.

Шейкин пояснил, что речь идет о частных охранных предприятиях, которые обеспечивают безопасность важных, но не охраняемых полицией объектов, и на данный момент не имеют права сбивать БПЛА.

ISW: Путин попытался преуменьшить значение атаки дронов на Москву

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Президент России Владимир Путин попытался преуменьшить значение атаки дронов на Москву и Подмосковье, чтобы "не показывать, насколько ограничены его возможности принять против Украины ответные меры", пишет в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). По словам главы государства, удар беспилотниками по Москве стал "ответом Киева" на воздушные удары России - в частности, по штабу Главного управления разведки Украины "два-три дня назад". В то же время Минобороны РФ заявило о нанесенных накануне ударах "по центральным пунктам принятия решения", однако не утверждало, что речь шла о штабе украинской военной разведки, подчеркивают аналитики. Словам Путина нет никаких подтверждений, отмечают в ISW.

Акцент главы государства на прошлых и текущих ракетных ударах РФ, вероятно, является попыткой показать, что Россия якобы уже активно принимает ответные меры и ей не нужно реагировать на "дальнейшие украинские провокации", считают эксперты института. По их мнению, российский президент отдавал приказы о массированных воздушных ударах по Украине из-за неспособности ВС РФ добиться каких-либо существенных успехов на поле боя.

Между тем Минобороны России, вероятно, искусственно раздувает цифры потерь Украины в войне, пытаясь отвлечь таким образом внимание от собственных высоких потерь, отмечают аналитики Института изучения войны. "Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил 30 мая, что за последний месяц российские войска уничтожили абсурдно большое количество оружия, переданного Западом Украине, включая ракеты большой дальности", - говорится в новой сводке ISW.

Эксперты ссылаются на "провоенного блогера, связанного с "Группой Вагнера", который раскритиковал заявления Шойгу как абсолютно нереальные. Независимый аналитический проект Oryx 29 мая подтвердил на основании фото- и видеодоказательств, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла свыше 2000 танков и 2366 боевых машин пехоты.

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Афипский нефтеперерабатывающий завод (фото из архива) Фото: Vitaly Timkiv/TASS/dpa/picture alliance

В Северском районе Краснодарского края вспыхнул пожар на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он назвал предварительной причиной атаку беспилотного летательного аппарата. Загорелась одна из установок по перегонке мазута, на месте работают экстренные службы, никто не пострадал, описал ситуацию глава региона. Менее чем через полчаса Кондратьев сообщил, что пожар потушен.

Губернатор Белгородской области: Шебекино - под обстрелом

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Город Шебекино на юге Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт", - написал он в Telegram-канале, пообещав предоставить подробности позднее.

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За минувшие сутки российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 55 взрывов и не сообщила о пострадавших, указав лишь, что в Середино-Будской общине в результате артиллерийского обстрела повреждены 3 частных жилых дома и линия электропередач, а при минометном обстреле повреждены 3 дома и 6 гаражей.

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США собирают данные об атаке беспилотных летательных аппаратов на Москву с целью прояснить инцидент, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. "Я не собираюсь обсуждать гипотетические вопросы. Мы не поддерживаем использование американского оборудования для атак на территории России", - отметила она. Вашингтон ясно дал это понять не только в публичных заявлениях, но и в частном порядке, в контактах с украинской стороной, указали в Белом доме. Жан-Пьер не пояснила, обсуждала ли администрация президента Соединенных Штатов с украинскими официальными лицами инциденты в столице РФ.

Зеленский предложил британцам производить оружие в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с представителями британской оборонной компании BAE Systems. Она выпускает "то оружие, которое нам необходимо сейчас и которое будет необходимо нам и дальше для обеспечения безопасности нашего государства и всего региона", отметил украинский лидер в видеообращении к согражданам.

"Работаем над созданием в Украине базы для производства и ремонта. Речь идет о широком спектре оружия: от танков до артиллерии", - добавил глава государства. Тем самым будет обеспечен "новый фундамент прочности" не только Украины, но и Европы, указал Зеленский.

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Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении двух человек, причастных к действиям, угрожающим независимости, суверенитету или территориальной целостности Украины. В санкционный список попали глава молдавской Партии регионов Александр Калинин и председатель фонда IFAVIS Григорий Карамалак, которые являются гражданами Молдовы и России.

Глава МАГАТЭ Гросси представил принципы безопасности для ЗАЭС

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Запорожская АЭС Фото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси представил свод принципов для обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), захваченной российскими войсками. Прежде всего, недопустимы любые атаки с территории объекта или на него, в особенности на реакторы, хранилища отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру и персонал, заявил Гросси на заседании Совета Безопасности ООН.

Кроме того, крупнейшую в Европе ﻿﻿ЗАЭС нельзя использовать в качестве склада или базы для тяжелого вооружения или личного состава, с помощью которых можно провести нападение с территории станции, добавил гендиректор МАГАТЭ. Электроснабжение ЗАЭС за пределами площадки не должно подвергаться риску, а все конструкции, системы и элементы, необходимые для безопасной и надежной эксплуатации станции, должны быть защищены от посягательств или актов саботажа, добавил Гросси.

Хроника событий 30 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 30 мая 00.00 - 13.59 >>>

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