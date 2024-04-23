Несколько музыкантов "Би-2" подали на гражданство Молдовы

В Кишиневе сообщили о прошении ряда участников группы "Би-2" о гражданстве и подчеркнули, что Молдова является гостеприимной страной и помогает тем, кто выступает за мир.

Несколько музыкантов российской группы "Би-2" и члены их семей обратились к властям в Кишиневе с просьбой предоставить им гражданство Молдовы. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщил глава аппарата президента этой страны Адриан Бэлуцел, который приветствовал данное решение.

"Наша страна была, есть и останется дружественной ко всем людям, которые хотят жить в мире и взаимопонимании. Мы - гостеприимный народ, который открыл двери и распахнул объятия для всех людей, ищущих спасения от войны. И мы будем помогать всем, кто выступает за мир - и кого за это преследуют", - написал он в Telegram на молдавском и русском языках.

Бэлуцел напомнил, что власти России преследуют участников "Би-2" за их антивоенную позицию, и что группа входит "в число самых популярных и знаменитых артистов Восточной Европы". Заявления музыкантов и их близких о получении гражданства будут направлены президенту Молдовы Майе Санду и будут рассматриваться в порядке процедуры "предоставления гражданства в интересах Республики Молдова", написал он далее. "В нашей стране всегда найдется место для тех, кто выступает за мир, способствует развитию культуры, гражданского воспитания и межнациональной дружбы", - добавил Бэлуцел.

Задержание артистов в Таиланде

Скандал вокруг группы "Би-2", участники которой - граждане России, Израиля и Австралии, разгорелся в конце января, когда музыканты были задержаны после выступления в провинции Пхукет на юге Таиланда. Причиной стало отсутствие разрешения на работу в королевстве. Суд в Пхукете приговорил каждого из участников рок-группы к штрафу в размере 3000 батов (в пересчете - около 77 евро), который, как отметили представители "Би-2", был оплачен на месте. Сразу после этого музыкантов задержала миграционная полиция. Их перевезли в Бангкок, где несколько дней решался вопрос о пребывании группы в Таиланде, причем музыкантов держали в неподобающих условиях.

Первоначальное решение о депортации участников "Би-2" в Израиль было отменено под давлением российских дипломатов, музыкантам грозила депортация в Россию. Организаторы концертов "Би-2" в Таиланде признали неверное оформление виз для артистов, но назвали реакцию властей необычайно жесткой. В итоге музыкантам разрешили покинуть Таиланд и вылететь в Израиль.

Антивоенная позиция "Би-2"

Рок-группа "Би-2" была основана в 1988 году в белорусском Бобруйске. За время деятельности коллектив неоднократно получал музыкальные награды. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа выразила свою антивоенную позицию и покинула Россию.

В мае 2023 года министерство юстиции России внесло солиста коллектива Леву (настоящее имя - Егор Бортник) в список "иностранных агентов". За несколько месяцев до этого стало известно, что Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск.