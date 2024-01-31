Все музыканты "Би-2" улетели из Таиланда в Израиль

Задержанных в Таиланде рок-музыкантов удалось освободить благодаря дипломатам, заявил глава МИД Израиля Кац. Группу ранее оштрафовали за проведение концерта без разрешения на работу в Таиланде.

Все музыканты рок-группы "Би-2" покинули Таиланд и направляются в израильский город Тель-Авив. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале коллектива в среду, 31 января. Представители группы пообещали предоставить подробности 1 февраля.

В то же время юрист "Би-2" в беседе с интернет-изданием Meduza пояснил, что 31 января в Бангкоке состоялась встреча консулов Израиля и Австралии с представителями министерства иностранных дел Таиланда, но без участия кого-либо от группы. По завершении встречи "было объявлено, что музыканты могут покинуть Таиланд и улететь в Тель-Авив, поскольку таковым было их общее пожелание", рассказал юрист.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац прокомментировал ситуацию: "Я рад, что благодаря умной и упорной дипломатической работе нам удалось освободить граждан Израиля, арестованных в Таиланде, вместе с их коллегами - иностранными гражданами. Все они на пути в Израиль и чувствуют себя хорошо. "Кто спасает одну душу, словно спас целый мир".

Задержание артистов в Таиланде

Музыканты были задержаны после выступления в провинции Пхукет на юге Таиланда 24 января. Причиной стало отсутствие разрешения на работу в королевстве. Суд в Пхукете приговорил каждого из участников рок-группы к штрафу в размере 3000 батов (в пересчете - около 77 евро), который, как отметили представители "Би-2", был оплачен на месте.

Сразу после этого музыкантов задержала миграционная полиция. Их перевезли в Бангкок, где на протяжении нескольких дней решался вопрос о пребывании группы в Таиланде, причем музыкантов держали в неподобающих условиях, рассказал журналист Михаил Козырев.

Первоначальное решение о депортации участников "Би-2" в Израиль было отменено под давлением российских дипломатов, указали в группе. Среди ее участников - граждане России, Израиля и Австралии. Организаторы концертов "Би-2" в Таиланде признали неверное оформление виз для артистов, но назвали реакцию властей необычайно жесткой.

Антивоенная позиция "Би-2"

Рок-группа "Би-2" была основана в 1988 году в белорусском Бобруйске. За время деятельности коллектив неоднократно получал музыкальные награды. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину группа выразила свою антивоенную позицию и покинула Россию.

В мае 2023 года министерство юстиции России внесло солиста коллектива Леву (настоящее имя - Егор Бортник) в список "иностранных агентов". За несколько месяцев до этого стало известно, что Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск.

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