Козырев: Музыкантов "Би-2" держат в неподобающих условиях

Участников группы "Би-2", задержанных в Таиланде за "незаконную концертную деятельность", держат на жаре в камере под открытым небом, рассказал Михаил Козырев. Музыкантам грозит депортация в РФ.

Музыкантов известной российской рок-группы "Би-2", задержанных в Таиланде, содержат на жаре в камере под открытым небом в центре временного содержания миграционной полиции в Бангкоке. Об этом рассказал журналист и ведущий телеканала "Дождь" Михаил Козырев в Telegram в понедельник, 29 января. "Условия, в которых они содержатся, совершенно чудовищные. Они сейчас в открытой камере - это клетка под раскаленным солнцем, там сейчас 35-40 градусов жары", - написал он.

По его словам, у участников "Би-2" отобрали личные вещи, не предоставив перевод судебных документов. Ситуацией "напрямую управляют российские власти, это показательная расправа над музыкантами", которые не поддерживают войну РФ против Украины, считает Козырев. Кроме того, по данным "Дождя", в камеру к музыкантам периодически "подсаживают" русскоговорящих "переговорщиков", которые оказывают на участников группы психологическое давление, пугая последствиями их дела и намекая на взятки.

История задержания музыкантов

Участников группы "Би-2" задержали после проведенного 24 января концерта на острове Пхукет. Причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу в Таиланде. В последние дни в королевстве состоялось два концерта коллектива - в Паттайе 22 января и в провинции Пхукет.

Суд в Пхукете приговорил каждого из участников рок-группы к штрафу в размере 3000 батов (в пересчете - около 77 евро) за проведение концертов без разрешения на работу в Таиланде, сообщали российские СМИ 26 января. Штраф был оплачен на месте. Сразу после этого музыкантов задержала миграционная полиция. Их перевезли в Бангкок, где до сих пор решается вопрос об их пребывании в Таиланде.

Музыкантам грозит экстрадиция в Россию

В Telegram-канале "Би-2" ранее уточнялось, что задержаны все участники коллектива, среди которых - граждане России, Израиля и Австралии, а лидеры группы Лева (Егор Бортник) и Шура (Александр Уман) гражданами РФ не являются. При этом группе грозит экстрадиция в Россию.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рок-группа "Би-2" выразила свою антивоенную позицию и покинула Россию. Весной 2023 года солиста Егора Бортника российские власти внесли в список "иностранных агентов" за антивоенные выступления и "негативные высказывания в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти".

Между тем в январе в Таиланде отменили концерты юмористов Руслана Белого и Максима Галкина, также известных своими антивоенными позициями. Согласно информации из Telegram-каналов, такие меры были приняты по просьбе генконсула РФ в Пхукете Владимира Соснова. В начале 2023 года сообщалось, что Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск.

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