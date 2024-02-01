"Би-2" в Израиле - поражение российской дипломатии

Участники группы "Би-2" смогли избежать депортации из Таиланда в Россию, где им грозило преследование. Музыканты уже в Израиле. Чему эта история может научить других россиян?

"То, что произошло с "Би-2" в Таиланде, это "кейс стади" (пример - Ред.) учебника для будущих дипломатов", - говорит бывший посол Израиля в России Аркадий Мильман, - когда сталкиваются интересы разных государств и идет борьба за граждан". Так Мильман в интервью DW прокомментировал историю того, как музыканты группы "Би-2" смогли избежать депортации в Россию, где им угрожало преследование со стороны российских властей из-за их антивоенных высказываний. Проблемы у музыкантов в Таиланде начались после концерта на острове Пхукет, где их оштрафовали за отсутствие разрешения на работу. Сразу после оплаты штрафа музыкантов задержала миграционная полиция, их отправили в Бангкок, где на протяжении нескольких дней решался вопрос об их депортации. 31 января "Би-2", среди участников которой граждане России, Израиля и Австралии, в полном составе оказалась в Израиле. DW собрала реакции наблюдателей и помощников группы.

"Российская дипломатия действует грубой силой"

Место заключения нелегальных мигрантов в столице Таиланда - Бангкоке Фото: picture alliance/dpa/TASS

"Попытка израильских дипломатов обернулась, как мне кажется, триумфальным успехом, потому что они смогли убедить таиландские власти полностью выпустить всю группу "Би-2" в Израиль", - уверен экс-посол Мильман. Он имеет в виду встречу консулов Израиля и Австралии с представителями МИДа Таиланда 31 января в Бангкоке, на которой удалось договориться о том, что музыканты направятся в Тель-Авив. Для российских же дипломатов, говорит Мильман, это поражение: "А что они будут рапортовать в Москве? Что мы не смогли уговорить? Вот наши граждане, но мы им не оказали помощь?", – риторически добавил Мильман.

То, что ситуация с "Би-2" превратилась в международный скандал, является "следствием того, что у российских властей отсутствует стратегическое видение", считает бывший российский дипломат Борис Бондарев. "Они не думают о среднесрочной перспективе, последствия мало кем просчитываются", - заметил он в разговоре с DW. Дипломатам РФ, по его словам, впрочем, "хватило мозгов не признавать, что они пытались надавить на тайские власти".

Израилю, говорит Бондарев, удалось сыграть более тонко, "в отличие от российской дипломатии, которая давно не умеет играть тонко, а действует грубой силой, деньгами и проч.", - заключил бывший советник представительства России при ООН в Женеве, публично подавший в отставку из-за вторжения России в Украину.

Все "Би-2" попали в Израиль, хотя не все - граждане Израиля

Только у четырех участников группы были израильские паспорта, но музыканты высказали пожелание отправиться именно в Израиль. Егора Бортника, известного как Лева, освободили раньше других, потому что у него израильское гражданство и он въехал в Таиланд по израильскому паспорту, объяснил Мильман. "Но остальных не бросили. Все понимали, что это - одна группа, что у них одни ценности, что они против войны", - добавил бывший израильский посол в Москве. Мильман уверен, что в Россию музыкантов хотели депортировать, "чтобы потом всем показывать, как мы вас всех вернем, всех посадим, придумаем уголовные статьи - и другим чтоб было неповадно".

Таиландские власти поступили правильно и с моральной, и с юридической точки зрения, говорит Мильман. "По таиландским законам, если человек въехал по российскому паспорту и объявлен нелегалом, но не хочет возвращаться в свою страну, то он имеет право отправиться в третью страну, если эта третья страна готова его принять. Израиль выразил готовность", - добавил экс-посол.

Таиланд - небезопасное место "для настроенных антивоенно россиян"

То, что власти Таиланда приняли правильное решение, считает и таиландский эксперт по правам человека Путтани Кангкун. "Единственное решение, которое мог предпринять Таиланд, согласно принципам защиты прав человека, это не отправлять человека обратно в страну, где он столкнется с преследованием. Так что правильно, что власти не отправили их обратно в Россию", говорит Путтани Кангкун.

Карикатура DW о кейсе "Би-2" Фото: DW

Тем не менее, для других россиян в Таиланде, выступающих против войны с Украиной, по-прежнему сохраняется риск нарушения их прав, говорит Кангкун. "Таиландские власти имеют историю нарушений принципа невыдачи беженцев, отправляя их обратно в страну, из которой те бежали - ради поддержания хороших отношений с правительством этой страны. К сожалению, в Таиланде рады туристам, но не беженцам", - заключил правозащитник.

Не секрет, что Таиланд и другие страны региона - не самая надежная гавань для россиян, добавляет Борис Бондарев, который успел поработать в соседней с Таиландом Камбодже. "Приехавшие практически не защищены. Можете радоваться жизни, дешевым продуктам и прекрасному климату, но пока вы не перешагнете дорогу какому-нибудь большому человеку, и это даже без каких-то интриг", - говорит бывший российский дипломат. Бондарев как наблюдатель говорит, что у него возникло "впечатление, что генконсул (РФ. - Ред.) на Пхукете связался с местным начальником, мол, дорогой товарищ, сделай одолжение. И полицейский начальник дал приказ".

Российский блогер и оппозиционный политик Максим Кац, помогавший "Би-2" в Таиланде, говорит, что, по его информации, "консул Соснов на Пхукете давно ориентирован на то, чтобы портить жизнь россиянам, которые туда приезжают, если они антивоенно настроены, а это практически все". По его словам, консулу РФ удалось добиться отмены нескольких концертов и "наладить контакт с миграционными службами на оперативном уровне". Со ссылкой на несколько источников Кац утверждает, что в истории с задержанием музыкантов был задействован "заместитель начальника полиции Таиланда" и что "туда занесли много денег - россияне - именно с целью того, чтобы "Би-2" депортировали в Россию".

"Я надеюсь, что все гастролирующие музыканты будут действовать по более расширенному протоколу безопасности", - заключил Максим Кац.

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