Советник постпредства РФ при ООН подал в отставку из-за войны в Украине

Советник постоянного представительства при ООН в Женеве Борис Бондарев заявил, что из-за войны РФ против Украины решил подать в отставку с этой должности. Бондареву за время дипломатической службы ещё "никогда не было так стыдно за свою страну и работу" сообщается на странице российского дипломата в соцсети LinkedIn в понедельник, 23 мая.

Заявление Бондарева также опубликовал в Twitter директор правозащитной и наблюдательной группы ООН UN Watch Хиллел Нойер.

Свое решение российский дипломат мотивировал тем, что за 20 лет службы в российском МИД ему еще никогда не было так стыдно за свою страну и работу. "Развязанная Путиным агрессивная война с Украиной, а по факту со всем западным миром, - не только преступление против украинского народа, но и, пожалуй, самое тяжкое преступление против народа России", - написал он.

По словам Бондарева, цель организаторов войны против Украины – "остаться навсегда у власти", "наслаждаться неограниченной властью и полнейшей безнаказанностью", ради которых "уже погибли тысячи россиян и украинцев".

Как заявил дипломат, в последние 20 лет в "работе МИД все время возрастал уровень лжи и непрофессионализма", и сейчас министерство "вместо непредвзятого информирования о происходящем, беспристрастного анализа и трезвого прогнозирования" распространяет "пропагандистские клише в духе советских газет 30-х годов". Бондарев, по его словам, хотел бы продолжить работать в МИД, но считает, что оставаться на госслужбе сейчас означает предательство Родины.

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