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Фото: Matt Hunt/Anadolu/picture alliance
Бангкок
Бангкок - столица и крупнейший город Таиланда. Численность населения - около 9 миллионов человек.
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Контекст
Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день
Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день
На улицы Бангкока, по некоторым данным, вышло более 23 тысяч человек.
Политика
17.10.2020
17 октября 2020 г.
В Бангкоке ограничивают собрания на фоне акций протеста
В Бангкоке ограничивают собрания на фоне акций протеста
Власти Таиланда уполномочены конфисковывать устройства связи и оружие, полиция грозит задержаниями.
Политика
15.10.2020
15 октября 2020 г.
Как голодные обезьяны захватили город в Таиланде
Как голодные обезьяны захватили город в Таиланде
Обезьян традиционно подкармливали туристы, но из-за коронавируса они в Таиланд не приехали.
Природа и окружающая среда
30.06.2020
30 июня 2020 г.
02:24 мин.
В Таиланде прошла массовая акция за демократию
В Таиланде прошла массовая акция за демократию
Акция в Бангкоке проходила под лозунгом "Забег против диктатуры".
Политика
12.01.2020
12 января 2020 г.
Саммит АСЕАН: подписание о зоне свободной торговли отложено
Саммит АСЕАН: подписание о зоне свободной торговли отложено
Создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли - инициатива Пекина. Индия выступила против.
Глобализация
03.11.2019
3 ноября 2019 г.
Побег из Саудовской Аравии
Побег из Саудовской Аравии
Мир следит за судьбой саудовской 18-летней девушки, бежавшей за границу от насилия родственников.
Политика
08.01.2019
8 января 2019 г.
02:14 мин.
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