  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
Вид на Бангкок
Фото: Matt Hunt/Anadolu/picture alliance

Бангкок

Бангкок - столица и крупнейший город Таиланда. Численность населения - около 9 миллионов человек.

Пропустить раздел Контекст

Контекст

Thailand Erneut Massenproteste in bangkog

Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день

Многотысячные протесты в Таиланде продолжаются третий день

На улицы Бангкока, по некоторым данным, вышло более 23 тысяч человек.
Политика17 октября 2020 г.
Акция протеста в Бангкоке 14 октября

В Бангкоке ограничивают собрания на фоне акций протеста

В Бангкоке ограничивают собрания на фоне акций протеста

Власти Таиланда уполномочены конфисковывать устройства связи и оружие, полиция грозит задержаниями.
Политика15 октября 2020 г.
external

Как голодные обезьяны захватили город в Таиланде

Как голодные обезьяны захватили город в Таиланде

Обезьян традиционно подкармливали туристы, но из-за коронавируса они в Таиланд не приехали.
Природа и окружающая среда30 июня 2020 г.02:24 мин.
Лидер оппозиции в Таиланде Тханатхорн Чуангрунгруангкит

В Таиланде прошла массовая акция за демократию

В Таиланде прошла массовая акция за демократию

Акция в Бангкоке проходила под лозунгом "Забег против диктатуры".
Политика12 января 2020 г.
Генсек ООН, премьер Таиланда, глава МИД Вьетнама, султан Брунея и премьер Камбоджи на саммите АСЕАН

Саммит АСЕАН: подписание о зоне свободной торговли отложено

Саммит АСЕАН: подписание о зоне свободной торговли отложено

Создание крупнейшей в мире зоны свободной торговли - инициатива Пекина. Индия выступила против.
Глобализация3 ноября 2019 г.
external

Побег из Саудовской Аравии

Побег из Саудовской Аравии

Мир следит за судьбой саудовской 18-летней девушки, бежавшей за границу от насилия родственников.
Политика8 января 2019 г.02:14 мин.
Показать больше