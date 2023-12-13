Чем занимаются уехавшие из России музыканты?

Эта статья - про то, как снимался фильм-концерт "Мы есть! / We exist!", которым уехавшие музыканты поддерживают тех, кто против войны - как внутри, так и за пределами России.

12 декабря на Youtube состоялась мировая премьера фильма-концерта "Мы есть! / We exist!". В формате живого выступления российские музыканты, покинувшие Россию в знак протеста против войны с Украиной, сыграли свои старые хиты и новые песни. В концерте выступили "Би-2", "Ногу свело!", "Tequilajazzz", Noize MC и многие другие. Музыканты исполняли свои композиции из разных городов мира - оттуда, где они временно живут сейчас. Они рассказали DW, как попали в проект и в каких условиях записывали свои композиции.

Видео открывает минутный монолог автора и продюсера видео Ромы Либерова. Год назад режиссер уже представил антивоенной общественности свой проект "После России", в котором уехавшие артисты спели песни на стихи поэтов-эмигрантов. Приветствуя зрителей фильма-концерта "Мы есть! / We exist!" из Лондона, он произносит трогательные слова о солидарности и объединении.

"Сегодня, когда одна трагедия затмевает другую, все кажется неуместным. Несуществующими кажутся любовь, красота, дружба, милосердие, вежливость, взаимопомощь. Наш фильм-концерт - доказательство жизни, попытка сказать друг другу через границы и личные заботы: "Мы есть!"", - объясняет Роман Либеров замысел проекта.

Кто и что спел для проекта Ромы Либерова

Первая композиция концерта - "Машина, полная зла" группы Tequilajazzz. Видео записано в залитой солнцем Черногории. Музыканты, одетые по-летнему и босиком, играют на фоне моря. Печальная композиция в фирменной манере группы, аллегорически рассказывает о событиях на покинутой родине: "Машина, полная зла, ползла/Устала, застряла/Была крещеной под иконой козла/И другого не знала".

Следующий за ними молодой коллектив "АлоэВера" записали свое музыкальное видео в Берлине - на живописной террасе помещения, где располагается общественная организация для журналистов в изгнании. Под романтичное "Лето" живого мини-концерта танцуют поклонники группы. В небе появляется настоящая радуга.

Следующее видео - из Парижа. В минималистической обработке, под фортепиано Вадик Королев и Ярослав Тимофеев (OQJAV) представляют композицию "Татарка".

За ними Влади читает реп на морском побережье в Лимассоле, рассуждает о жизни: "Что меня сюда принесло, как я здесь затормозил? Сложное число квантовых рандомных сил. Людный морской берег, я в шортах, майке и тапочках. Путь мой и закономерен и загадочен".

Дмитрий Спирин (ex-"Тараканы!") в роли уличного музыканта в криминальном квартале Буэнос-Айреса поет под гитару "Я смотрю на них". На фоне небоскребов Нью-Йорка "Ногу свело", усиленные духовой секцией, исполняют песню про Будду, Иисуса, Аллаха и Кришну. Под акустическую гитару Андрей Макаревич из Израиля взывает: "Пустым обещаньям и сказкам не верьте". "Би-2" из Праги отвечает метру композицией "Я никому не верю". После аккордеонного инструментального "Танго" Евгении Поповой вступает категоричный Noize MС с "Сезоном дождей" из Вильнюса: "Что же ты сбежал? Что ж ты не пошел/Против "космонавтов" с калашами босиком да голышом?/Что же ты бензином не облил себя да не поджег?".

У подножья Эйфелевой башни концерт продолжает "Реквием" Наума Блика под аккомпанемент балалайки Андрея Догадова. К музыкальному марафону присоединяются друг за другом "Сансара" из Белграда, Шым из Лисабона (с терменвоксом!), Василий Зоркий и Алексей Айги из Парижа, "Лигалайз" из Литвы, R.A.SVET из Тбилиси, Мириам Сехон (Race to Space) из Монреаля.

Кадр из фильма "Мы есть!" Фото: YouTube/We Exist!

Музыканты рассказали DW, что их целью было поддержать тех, кто так же, как и они, лишился родины.

Дмитрий Спирин (ex-"Тараканы!"):

"Я принял участие в этом проекте, потому что очень уважаю Рому Либерова и мне нравится его подход. Кроме того, было круто послать музыкальный привет всем в РФ и за ее пределами, кто меня знает и кому такой привет было приятно получить. Кроме того, по рассказам некоторых моих коллег, которые активно гастролируют сейчас по миру, выступая для релокантов из РФ, людям, оказывается, очень важно получать из выступлений их любимых музыкантов своеобразную поддержку. Я сам музыкой не занимаюсь, на гастроли не езжу, так что участие в этом проекте оказалось для меня единственной возможностью также оказать эту поддержку.

Песню выбрал сам Рома. Мне бы никогда в голову не пришло бы исполнять столь избитый номер, но ему удалось показать мне, как преломляется смысл песни в свете последних лет и войны в Украине. Я смог его ушами услышать это и решил, что почему бы не сделать ровно так, как просит автор и продюсер проекта, если он видит в этом некий особый смысл?

Снимали на улице, потому что, насколько мне помнится, такова была изначальная концепция: вроде как мы все - "уличные музыканты", играем свои песни в "уличных" версиях на глазах у случайных зевак. Локацию определяли общими усилиями несколько дней, это исторический (и считающийся небезопасным) район Буэнос-Айреса под названием Ла-Бока. А когда нашли, утвердили и приехали на съемку, собрав небольшую массовку, оказалось, что именно эта точка является местом традиционных баттлов двух команд уличных барабанщиков (очень распространенная в Аргентине забава), которые явились соревноваться как раз в момент, когда мы были готовы приступить к съемке. Продюсеру на площадке пришлось их умасливать и даже пообещать компенсацию за потерянное время (и, очевидно, деньги), если они пока не будут барабанить часик. В итоге этих барабанщиков даже видно мельком в массовке".

Вадик Королев "OQJAV":

"Мне сложно представить, что я бы мог отказаться от участия в каком бы то ни было проекте Ромы Либерова, если бы он меня позвал. Рома одновременно обладает невероятным быстрым умом, знаниями десяти библиотек и главное при этом - человечностью, сердцем, способностью не только страдать, но сострадать. Учусь у него, или пытаюсь. Такой немного сектантский ответ получился, но что поделать - все правда.

Про посыл именно нашего исполнения в рамках проекта - думаю, здесь все как нельзя коррелирует с его названием. Мы с участниками группы живем в разных странах. И съемка песни проходила в рамках нашего тура по европейским столицам. Основная функция проекта - объединяющая, солидаризирующая раскинутых по миру (включая и живущих в России, безусловно!). И даже в рамках одного коллектива - OQJAV - мы со Славой встретились спустя почти год и творили музыку в конкретном месте в конкретное время. Не передать, как это для меня ценно!

Заданный Ромой критерий выбора песни был один: это должна быть песня света, не тьмы, у "OQJAV" таких не так уж и много. Я предложил "Два секрета", Рома намекнул на "Татарку", я передал намек соавтору музыки и пианисту группы Славе, противоречий не возникло".

Noize MС:

"Задача здесь - показать, что уехавшие музыканты по-прежнему продолжают заниматься своим делом, обрели новый дом, продолжают творить. Мы эту работу сделали еще в сентябре. С погодой нам повезло, так что Вильнюс можно увидеть с его нечасто приоткрываемой стороны.

Фильм обращен к самой широкой аудитории, которая этих артистов знает и любит, и хочет знать, что происходит в современной русскоязычной культуре, которая несогласна с тем, что творит путинский режим.

12 декабря, в день России, выходил и прошлый проект Ромы - "After Russia", где самые разные исполнители представляли свое музыкальное видение стихотворений эмигрировавших авторов, и все это было приурочено к столетию "философского парохода". По-моему, замысел очевиден: показать альтернативную, другую Россию".

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