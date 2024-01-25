В Таиланде задержали участников группы "Би-2"

В Таиланде задержали участников российской группы "Би-2" после концерта на острове Пхукет. Информацию о задержании в четверг, 25 января, подтвердил DW один из участников группы. Причиной задержания стало отсутствие разрешения на работу в Таиланде. В последние дни в Таиланде состоялось два концерта группы - в Паттайе 22 января и провинции Пхукет 24 января.

После уплаты штрафа музыкантам придется покинуть Таиланд

По данным РИА "Новости", музыканты провели ночь в камере. "Сотрудники полиции в Патонге задержали в среду семь человек, одного израильтянина и шесть россиян", - цитирует ТАСС заявление представителя местного отделения туристической полиции. По его словам, российские музыканты должны заплатить штраф, размер которого определит суд, а затем им придется покинуть страну. Суд может состояться 26 января, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рок-группа "Би-2" выразила свою антивоенную позицию и покинула Россию. Весной 2023 года солиста группы Леву (настоящее имя - Егор Бортник) российские власти внесли в список "иностранных агентов" за антивоенные выступления и "негативные высказывания в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти".

Между тем в январе в Таиланде отменили концерты юмористов Руслана Белого и Максима Галкина, известных своими антивоенными позициями. В Telegram-каналах сообщалось, что такие меры были приняты по просьбе генконсула РФ в Пхукете Владимира Соснова. В начале 2023 года сообщалось, что Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск.

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