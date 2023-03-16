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Панорама БангкокаФото: Chalinee Thirasupa/REUTERS
ПолитикаТаиланд

Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск

Александра Иванова
1 ч. назад

Россияне "хлынули в Таиланд потоком", чтобы избежать последствий войны в Украине, пишет таиландское онлайн-издание The Nation Thailand.

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Правительство Таиланда одобрило проект договора об экстрадиции между этой страной и Россией, сообщило в четверг, 16 марта, онлайн-издание The Nation Thailand. Оно отмечает, что этот шаг был предпринят 14 марта на фоне сообщений о том, что россияне "хлынули потоком" в Таиланд, желая избежать последствий войны в Украине.

По словам официального представителя правительства Таиланда Рачады Дхнадирек, договор с Россией будет способствовать сотрудничеству в борьбе с преступностью и соответствуют соглашениям о выдаче, которые Бангкок заключил с другими странами. Этот документ не требует одобрения парламента, поскольку не затрагивает территорию, экономику, общество, торговлю и инвестиции Таиланда, добавила Дхнадирек.

В конце февраля телеканал Al Jazeera сообщил, что с ноября 2022 года по январь 2023 года на остров Пхукет прибыло более 233 тысяч россиян. В сообщении указывалось, что десятки тысяч россиян отправились в королевство в течение года после начала вторжения РФ в соседнее государство, чтобы избежать призыва в армию и экономических последствий войны в Украине.

10 февраля президент России Владимир Путин года одобрил предложение правительства РФ подписать договор с Таиландом о взаимной выдаче лиц, находящихся в розыске и преследуемых уголовно.

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Сообщение телеканала Al Jazeera о притоке россиян в Таиланд

Russians make Thailand a refuge as Ukraine war enters second year
www.aljazeera.com
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