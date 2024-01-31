Организаторы шоу "Би-2" признали неверное оформление виз

Организаторы концертов "Би-2" в Таиланде признали неверное оформление виз для артистов, но назвали реакцию властей необычно жесткой. Лидер группы Лева вылетел в Израиль, другие музыканты остаются в миграционной тюрьме.

Компания VPI Event, организовавшая концерты российской рок-группы "Би-2" в Таиланде, признала, что некорректно оформила визы музыкантам. "Для участников группы была оформлена туристическая виза, что привело к нарушению миграционного законодательства" страны, заявила компания в своем Telegram-канале вечером во вторник, 30 января. При этом организаторы подчеркнули, что ответственность за оформление виз согласно условиям контракта лежит исключительно на компании и группа "Би-2" не несет ответственности за допущенную ошибку.

Кроме того, по мнению VPI Event, реакция властей Таиланда на нарушение оказалась необычно жесткой: до сих пор артистов в подобных случаях не арестовывали, и "как правило, все сводилось к наложению штрафов или иных санкций на организаторов". Но в случае с "Би-2" "внимание миграционных служб было сосредоточено исключительно на артистах", отмечается в посте.

Там также говорится, что с декабря в Таиланде "под давлением российского консульства" началась "кампания отмены концертов" артистов. В качестве примера VPI Event привела отмененные гастроли Максима Галкина и Руслана Белого в Паттайе и на острове Пхукет. И сейчас компания, прилагая усилия для освобождения музыкантов "Би-2", по ее собственному заявлению, "на всех этапах" встречает "беспрецедентное давление".

Лидер "Би-2" смог улететь в Израиль

Между тем солист группы Лева (Егор Бортник) смог вылететь из Таиланда в Израиль, гражданином которого он является. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале "Би-2" также вечером 30 января. Там указывается, что другие участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в Таиланде в тесной камере на 80 человек.

Переговоры об освобождении оставшихся музыкантов "Би-2" продолжаются. Другого солиста группы, Шуру (Александра Умана), могут выслать в Австралию, поскольку у него есть паспорт этой страны. Первоначально речь шла о депортации всего коллектива в Израиль, однако тайские власти отказались от этого плана. Российская сторона добивается депортации в РФ тех участников группы, которые имеют только российское гражданство.



Музыкантов "Би-2" задержали 24 января якобы за выступление без разрешения на острове Пхукет. При этом их первый концерт в Паттайе прошел без эксцессов. Тайский суд назначил участникам группы штрафы, которые, по их словам, были выплачены на месте.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину группа заняла антивоенную позицию и покинула Россию. Весной 2023 года солиста "Би-2" Леву внесли в список "иностранных агентов".

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