Немецкому импортеру газа Uniper госпомощь больше не нужна

У компании Uniper, в прошлом - крупнейшего в Германии импортера российского газа, хорошая новость для немецких налогоплательщиков и министра финансов ФРГ: ей больше не потребуется помощь от государства. Она не ожидает дальнейших убытков из-за сокращения, а затем и полного прекращения поставок из России. Более того, уже в этом году она обещает получить солидную прибыль. "Uniper вновь твердо стоит на ногах", - подчеркнула финансовый директор компании Ютта Дёнгес (Jutta Dönges) в опубликованном 23 мая пресс-релизе.

Снабжение клиентов газом в 2023 и 2024 годах обеспечено

А ведь всего полгода назад ситуация была совершенно иной. В ноябре 2022 СМИ Германии облетела новость о том, что убытки Uniper могут достигнуть рекордных в истории ФРГ 40 млрд евро - и их придется покрывать государству. К этому времени как раз завершалось спасение зашатавшейся системообразующей компании путем ее национализации. Главный немецкий клиент "Газпрома" оказался на грани банкротства после того, как его многолетний российский партнер перестал поставлять те объемы, которые закреплены в долгосрочных контрактах.

Uniper контролирует одно из крупнейших в Германии газохранилищ Etzel на северо-западе ФРГ Фото: Thorsten Futh/Uniper SE

В этой ситуации Uniper пришлось летом и осенью 2022 года срочно докупать недостающие объемы на бирже и на спотовом рынке по высоким и крайне высоким ценам, но в то же время продолжать снабжать своих клиентов газом по закрепленным в долгосрочных контрактах низким тарифам. Клиентами компании являются крупные промышленные предприятия Германии и свыше 500 городских энергетических компаний, так что срыв поставок топлива имел бы фатальные последствия для экономики и населения страны. Именно поэтому фирму и пришлось национализировать.

И вот теперь штаб-квартира Uniper в Дюссельдорфе сообщила, что обязательства перед клиентами на 2023 и на 2024 годы "почти полностью подстрахованы фьючерсными контрактами" и тем самым фактически гарантированы. К тому же компания ожидает, что заключенные ранее сделки по хеджированию рисков благодаря "значительному снижению цен на газ по сравнению с прошлым годом" даже могут принести прибыль до уплаты налогов в размере более 2 млрд евро.

Убытки государства составили не 40, а 13 млрд евро

Использование этих средств, говорится в пресс-релизе, будет согласовано с правительством Германии с учетом условий, выдвинутых Еврокомиссией при одобрении национализации компании. Так, одним из требований Брюсселя, призванных предотвратить возникновение доминирующего положения на рынке, была продажа доли Uniper в 235-километровом подводном газопроводе BBL, соединяющем Нидерланды (и тем самым газовый рынок ЕС) с Великобританией. 15 мая соответствующая сделка была закрыта.

Штаб-квартира Uniper в Дюссельдорфе Фото: Ina Fassbender/AFP

А в начале мая, представляя результаты 1-го квартала, компания Uniper сообщила, что с 14 июня 2022 года (когда "Газпром" под предлогом проблем с турбинами начал сокращать поставки в Германию по "Северному потоку") и до конца 2022 года дополнительные расходы на экстренную закупку газа взамен недополученных из России объемов составили в общей сложности примерно 13,2 млрд евро. Таким образом, убытки, которые, согласно ноябрьским оценкам компании, могли достигнуть 40 млрд евро, на самом деле составили треть от этой суммы. Произошло это благодаря быстрому снижению осенью и зимой биржевых цен на газ в Европе, в результате чего реальные расходы Uniper на замещение российского газа существенно сократились.

Если учесть ожидаемые 2 млрд евро от сделок по хеджированию рисков, а также весьма оптимистичные прогнозы руководства Uniper, которое исходит из "сильного роста прибыли" в 2023 году, то немецкое государство вполне может рассчитывать теперь на последовательный возврат в казну денег, вложенных в прошлом году в спасение компании. Так, по итогам 1-го квартала ее чистая прибыль составила 451 млн евро.

Бизнес Uniper без учета "Юнипро"

Ведь у Uniper - весьма диверсифицированный энергетический бизнес. Одно из его направлений - импорт газа, причем как трубопроводного, так с недавних пор и сжиженного. Компания стала оператором первого в Германии СПГ-терминала в Вильгельмсхафене, мощность которого предстоящей зимой удвоится после прихода сюда второго регазификационного судна.

Первый в Германии плавучий терминал по приему и регазификации СПГ вошел в строй в Вильгельмсхафене в декабре 2022 года Фото: Michael Sohn/REUTERS

Другое направление: управление газохранилищами в Германии, Великобритании и Австрии. Еще одно: производство электроэнергии, главным образом в Германии, Великобритании и Швеции, где Uniper принадлежат как атомные, так и гидроэлектростанции.

На протяжении полутора десятилетий немецкая компания в лице своей "дочки" "Юнипро" была также одним из крупнейших производителей электричества в России. В конце апреля 2023 года российский президент Владимир Путин передал принадлежащие ей пять ГРЭС в европейской части РФ и в Сибири под временное управление Росимущества. Однако Uniper уже к концу 2022 года полностью списала этот актив, так что он уже никак не влияет на финансовые показатели немецкой госкомпании.

Тем не менее Россия остается для нее фактором риска. "Ужасная война в Европе по-прежнему может иметь непредсказуемые последствия для энергетических рынков", - предупредила в пресс-релизе от 23 мая финансовый директор Uniper Ютта Дёнгес. Она заняла этот пост 1 марта 2023 в ходе полной замены прежнего правления компании. Отныне оно состоит из менеджеров, никогда прежде не работавших с Россией и не имеющих связей в энергетических кругах РФ.

Полный разрыв с Россией и подготовка к приватизации

Это сделано специально для того, чтобы исключить вольное или невольное лоббирование российских интересов руководством компании, которая после ряда поглощений и реорганизаций унаследовала активы, сотрудников и традиции фирмы Ruhrgas, которая с 1970-х годов была сначала единственным, а потом главным немецким импортером природного газа из СССР и затем из России. Так, Uniper была одним из европейских финансистов газопровода "Северный поток-2".

Новый финансовый директор Uniper Ютта Дёнгес Фото: Uniper SE

Новое руководство нацелено на отказ от любого сотрудничества с Россией. 24 мая Ютта Дёнгес подтвердила это на виртуальном годовом собрании акционеров компании, ведь около 1% процента ее акций осталось в руках миноритариев. На вопрос одного из них, приобретает ли Uniper российский СПГ, в том числе, например, через Нидерланды, финансовый директор заверила: "Uniper не закупает никаких партий с российским СПГ. Это можно полностью исключить".

Сейчас, заявила Ютта Дёнгес на собрании, одной из важнейших задач правления компании станет подготовка ее скорейшей приватизации: "Наша цель состоит в том, чтобы как можно быстрее вновь передать Uniper как самостоятельное предприятие преимущественно в частные руки". При этом она напомнила, что в ходе национализации Uniper правительство ФРГ взяло на себя обязательство до конца 2023 года представить Еврокомиссии в Брюсселе план сокращения своей доли в капитале компании до 25% и 1 акции.

Так что вполне возможно, что в ближайшие годы правительство ФРГ не только вернет в казну те миллиарды евро, которые пришлось потратить на спасение энергетической компании, но даже заработает на ее приватизации дополнительные средства.

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