На саммите G20 в Рио создадут альянс против голода

Открывая саммит "большой двадцатки", президент Бразилии Лула да Силва объявил о создании глобального альянса по борьбе с голодом и нищетой.

На саммите "Группы двадцати" (G20) в Рио-де Жанейро будет создан Глобальный альянс против голода и бедности. "Голод и нищета не являются результатом дефицита или природных явлений", - заявил, открывая мероприятие в понедельник, 18 ноября, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, это результат политических решений, исключающих интересы большой части человечества.

Голод - "пятно, которое позорит человечество", добавил бразильский президент. Данная инициатива является одной из центральных тем председательства Бразилии в G20, она получила общественную поддержку в 81 стране мира, отмечает агентство dpa. В ее рамках предполагается обмениваться опытом по обеспечению продовольственной безопасности и координировать соответствующие меры.

"Это будет нашим главным наследием", - указал Лула да Силва. Он подчеркнул, что борьба с голодом и бедностью является предпосылкой для установления мира во всем мире. Межамериканский банк развития уже пообещал предоставить инициативе 25 млрд долларов.

Путин не прилетел на саммит G20

На двухдневной встрече с участием лидеров стран "большой двадцатки" в Бразилии также планируется обсудить необходимые реформы международных институтов, защиту климата, достижение мира в Украине и на Ближнем Востоке.

Россию в Рио-де-Жанейро представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин не приехал из опасений ареста по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Бразилия отказалась дать ему гарантии безопасности на саммите.