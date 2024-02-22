В Бразилии отказались заправлять самолет Сергея Лаврова

Глава МИД России должен был лететь с саммита G20 в Рио-де-Жанейро на встречу с президентом Бразилии. Бразильский оператор отказался заправлять самолет Лаврова из-за опасения попасть под санкции США.

В Бразилии отказались заправлять самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за риска подпасть под вторичные санкции США, сообщил портал Aero Telegraph в четверг 22 февраля.

Как сообщает ресурс, Лавров должен был лететь на правительственном Ил-96 с саммита G20 в Рио-де-Жанейро на встречу с президентом Бразилии Лула да Силвой. После того как лайнер Лаврова отказались заправлять, бразильская сторона предложила российскому министру лететь на встречу с Лулой в качестве "попутчика" на самолете главы МИД Бразилии Мауро Виейры.

Как отмечает Aero Telegraph, стороны все же согласовали, что Сергея Лаврова после беседы с да Силвой все же заберет российский правительственный Ил-96, который будет дозаправлен в другом месте.

Самолет Лаврова все же заправили

Позже Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что самолет министра готов к полету, топливо все же было заправлено. "Самолет заправлен, логистику бразильская сторона обеспечила", - приводит ее слова агентство ТАСС.

Сам Лавров так прокомментировал сложившуюся ситуацию перед журналистами: "Так получилось, что здесь у Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям". Вместе с тем бразильская сторона "предприняла все, чтобы этот вопрос решился", сказал министр.

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