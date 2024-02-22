В Бразилии отказались заправлять самолет Сергея Лаврова

В Бразилии отказались заправлять самолет Сергея Лаврова22 февраля 2024 г.
В Бразилии отказались заправлять самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова из-за риска подпасть под вторичные санкции США, сообщил портал Aero Telegraph в четверг 22 февраля.
Как сообщает ресурс, Лавров должен был лететь на правительственном Ил-96 с саммита G20 в Рио-де-Жанейро на встречу с президентом Бразилии Лула да Силвой. После того как лайнер Лаврова отказались заправлять, бразильская сторона предложила российскому министру лететь на встречу с Лулой в качестве "попутчика" на самолете главы МИД Бразилии Мауро Виейры.
Как отмечает Aero Telegraph, стороны все же согласовали, что Сергея Лаврова после беседы с да Силвой все же заберет российский правительственный Ил-96, который будет дозаправлен в другом месте.
Самолет Лаврова все же заправили
Позже Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что самолет министра готов к полету, топливо все же было заправлено. "Самолет заправлен, логистику бразильская сторона обеспечила", - приводит ее слова агентство ТАСС.
Сам Лавров так прокомментировал сложившуюся ситуацию перед журналистами: "Так получилось, что здесь у Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям". Вместе с тем бразильская сторона "предприняла все, чтобы этот вопрос решился", сказал министр.
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