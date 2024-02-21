Бербок призвала РФ прекратить войну в Украине немедленно

Глава МИД Германии обратилась к своему коллеге Лаврову во время встречи министров иностранных дел G20 в Бразилии. Она также призвала к гуманитарной паузе в секторе Газа.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала представителя России к прекращению войны в Украине на встрече министров иностранных дел стран G20 в Рио-де-Жанейро, сообщает агентство dpa в среду, 21 февраля.

"Если вам дороги человеческие жизни, если вам дорог ваш собственный народ, российские дети и молодежь, вы должны немедленно прекратить эту войну", - заявила глава МИД Германии, обращаясь напрямую к своему российскому коллеге Сергею Лаврову, который сидел через два места слева от нее, уточняет агентство. "Если бы Россия прекратила эту войну сейчас, то завтра путь к миру и справедливости был бы широко открыт", - добавила Бербок.

"Если мы хотим построить справедливый мир, мы должны бороться с войнами и кризисами вместе. Решительно, уважительно и с готовностью к самоанализу", - обратилась федеральный министр к остальным участникам круглого стола, отметив, что она с уважением относится к различным точкам зрения по прекращению войны в Украине.

Бербок допустила, что Бразилия, находящаяся за 10 000 километров от Украины, может воспринимать угрозу безопасности иначе, чем страны Европы, но тем не менее война РФ "призывает всех нас решительно защищать основные принципы, которые защищают всех нас: Устав ООН, международное право и права человека". Поскольку эти принципы защищают все нации, в независимости от их численности и места проживания, "российская агрессия - это больше, чем просто региональный конфликт", подчеркнула глава МИД ФРГ.

Бербок призвала также к паузе в военных действиях Израиля

На фоне продолжающихся военных действий Израиля против исламистского движения ХАМАС в секторе Газа и страданий гражданского населения на юге сектора, Бербок на встрече глав МИД "большой двадцатки" призвала к гуманитарной паузе, "чтобы можно было добиться устойчивого прекращения огня".

"Этот конфликт вызвал сильные эмоции во многих наших странах", - сказала министр иностранных дел ФРГ. Она призвала коллег признать, что "человечество неделимо" и необходимо найти решение, которое позволит израильтянам и палестинцам жить мирно и в безопасности по соседству друг с другом - "в двух государствах", отмечает dpa.

В "большую двадцатку" входят 19 государств с наиболее развитой или развивающейся экономикой, а также Евпейский Союз и Африканский Союз. G20, председателем которой в настоящий момент является Бразилия, в совокупности представляет около 80 процентов мировой экономической мощи и 60 процентов населения планеты.

Путин подверг Бербок резкой критике

Президент РФ Владимир Путин 14 февраля обвинил Анналену Бербок во враждебном отношении не только к России, но и к собственной стране. В интервью журналисту Павлу Зарубину, комментируя энергетическую политику германского правительства, Путин заявил: "Трудно себе представить, чтобы политик такого ранга с таким пренебрежением относился бы к экономическим интересам своей страны, своего народа".

По мнению президента РФ, партия "зеленых", членом которой является глава германского МИД, спекулирует "на страхах людей и разжигает эти страхи людей перед теми событиями, которые могут происходить в мире в связи с изменением климата". "А потом, спекулируя на этих страхах, самими же разжигаемыми, проводят политическую линию, далекую от того, с чем они пришли к власти", - сказал Путин, отметив, что в Германии сейчас как раз "возросла угольная генерация, и никакой зеленой повестки нет".

Агентство dpa отмечает, что Путин, критикуя Бербок, очевидно, имел в виду стремление правительства ФРГ освободить Германию от зависимости от российского газа на фоне войны РФ против Украины, которую Анналена Бербок самым решительным образом осуждает и выступает за мощную поддержку Киева со стороны Европы.

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