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Перед саммитом G20 в Бразилии - взрывы у Верховного суда

Александра Иванова
14 ноября 2024 г.

В Бразилиа у Верховного суда подорвал себя мужчина, пытавшийся проникнуть в здание с бомбой. Еще одна бомба взорвалась в автомобиле, припаркованном неподалеку.

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Полиция на месте взрывов у здания Верховного суда Бразилии
Полиция на месте взрывов у здания Верховного суда БразилииФото: Tom Molina/REUTERS

За несколько дней до открытия саммита "большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро, намеченного на 18 ноября, в столице Бразилии - городе Бразилиа - вечером в среду, 13 ноября, прогремело два взрыва у здания Верховного суда.

По предварительной информации, неизвестный мужчина попытался проникнуть в здание суда. После того как его остановила охрана, он подорвал себя на входе. Второй взрыв произошел в одном из припаркованных поблизости автомобилей. Как сообщет Reuters, машина принадлежала злоумышленнику.

Чтобы удостовериться в отсутствии других взрывных устройств на месте происшествия, полиция задействовала робота-сапера. Очевидцы рассказывают, что оба взрыва прогремели с разницей в 20 секунд. Расследование обстоятельств и мотивов инцидента продолжается.

Что известно о личности нападавшего

Согласно заявлению Верховного суда, перед инцидентом судьи закончили пленарное заседание и смогли благополучно эвакуироваться. Верховный суд находится в центре столицы, рядом с Национальным конгрессом и Дворцом Планалту - рабочей резиденцией президента Бразилии. Указывается, что глава государства Луис Инасиу Лула да Силва покинул президентский дворец всего за несколько минут до взрывов.

Генеральный прокурор Бразилии Хорхе Мессиас в социальных сетях назвал случившееся "нападением". А вице-губернатор федерального округа Селина Леао выразила надежду, что злоумышленник был "одиночкой", но подчеркнула, что не может сказать этого наверняка.

Между тем бразильское онлайн-издание Metropoles утверждает, что имя нападавшего - Франсиско Вандерлей Луис. 59-летний мужчина использовал в соцсетях псевдоним Тиу Франса. Он жил в Рио-ду-Сул и был кандидатом в советники муниципалитета Санта-Катарина в 2020 году. Набрав 98 голосов, он не был избран, следует из публикации. "В социальных сетях Франсиско писал сообщения с предложением совершить теракт против политиков, которые он называл "дерьмовыми коммунистами", - указывают журналисты.

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