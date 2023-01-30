На 341-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 30 января (время московское).

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Варшава сигнализировала готовность передать Киеву истребители F-16. "Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО", - написал в Telegram руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны РФ будет снабжать "добровольческие формирования"

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Министерство обороны РФ возьмет на себя обеспечение "добровольческих формирований" вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание их членам медицинской помощи, указывается в проекте приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. При этом исполнение данного приказа "не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", отмечается в пояснительной записке.

В конце октября Госдума приняла законопроект о "добровольческих формированиях". В нем определяется, что такие формирования может создавать Минобороны по указу президента. Статус добровольцев, их права и денежное обеспечение соответствуют положению служащих по контракту.

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