  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Минобороны РФ
Минобороны РФФото: Alexander Nemenov/AFP
КонфликтыУкраина

Минобороны РФ будет снабжать "добровольческие формирования"

Ольга Лебедева
25 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 января.

https://p.dw.com/p/4MqlL

На 341-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 30 января (время московское).

++14.25++

Варшава сигнализировала готовность передать Киеву истребители F-16. "Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО", - написал в Telegram руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Минобороны РФ будет снабжать "добровольческие формирования"

++14.10++

Министерство обороны РФ возьмет на себя обеспечение "добровольческих формирований" вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание их членам медицинской помощи, указывается в проекте приказа ведомства, опубликованного на портале правовой информации. При этом исполнение данного приказа "не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета", отмечается в пояснительной записке.

В конце октября Госдума приняла законопроект о "добровольческих формированиях". В нем определяется, что такие формирования может создавать Минобороны по указу президента. Статус добровольцев, их права и денежное обеспечение соответствуют положению служащих по контракту.

Хроника событий 30 января 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 29 января 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также:

Москва устанавливает ПВО - "Заповедник", вып. 249, 29.01.23

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

После танков Запад даст Украине боевые самолеты? И что происходит под Угледаром? DW Новости (27.01.2023)

После танков Запад даст Украине боевые самолеты? И что происходит под Угледаром? DW Новости (27.01.2023)

Не успела Германия согласиться на отправку в Украину своих "Леопардов", как речь уже зашла о боевых самолетах. Канцлер Олаф Шольц пока против поставок истребителей. Тем временем другие западные страны этого уже не исключают.
27 января 2023 г.34:55 мин.
external

Новая политика ФРГ в отношении РФ: что значит кардинальный разворот Шольца? DW Новости (26.01.2023)

Новая политика ФРГ в отношении РФ: что значит кардинальный разворот Шольца? DW Новости (26.01.2023)

Многие эксперты в ФРГ заговорили о смене курса немецкого правительства. И речь идет не только об изменении подхода Германии относительно поставок вооружений, но и кардинальном развороте по отношению к диалогу с РФ.
26 января 2023 г.34:39 мин.

Заявление Андрея Ермака

Пост в Telegram
t.me
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские мобилизованные

В Курскую область прибудут дополнительные подразделения

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Вид на Анталию

Почему Турция отказывает россиянам в ВНЖ

Почему Турция отказывает россиянам в ВНЖ

Миграция29 января 2023 г.
Проститутка в ожидании клиента

Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Общество29 января 2023 г.
HIMARS

Война, день 339-й: В ФРГ заявили о возможном выпуске HIMARS

Война, день 339-й: В ФРГ заявили о возможном выпуске HIMARS

Конфликты28 января 2023 г.
Картина

Художник Дмитрий Шагин: "Так и Христа начнут запрещать"

Художник Дмитрий Шагин: "Так и Христа начнут запрещать"

Права человека28 января 2023 г.
Передача очередной партии немецких дронов-разведчиков Vector украинской армии

Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ

Дроны для армии Украины от стартапа из Германии: новый заказ

Экономика и бизнес28 января 2023 г.
Грузинский самолет в аэропорту Тбилиси

Прямые рейсы: признак сближения России и Грузии?

Прямые рейсы: признак сближения России и Грузии?

Политика28 января 2023 г.
На главную страницу