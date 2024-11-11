Министр обороны Израиля: Движение "Хезболлах" уже побеждено

Ликвидация лидера радикального шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насраллы войсками Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце сентября стала "венцом достижения цели" Израиля в его борьбе с ливанскими исламистами, а само движение, признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств, можно считать побежденным. Об этом в воскресенье, 10 ноября, заявил новый министр обороны Израиля Исраэль Кац, выступая на мероприятии в МИД страны, которым он ранее руководил.

"Теперь наша задача - продолжать оказывать давление, чтобы пожинать плоды этой победы", - цитирует министра агентство Reuters. По словам Каца, Израиль не заинтересован во вмешательстве во внутреннюю политику Ливана, так как "усвоил свой урок". Министр не пояснил значение своего высказывания, однако оно может быть референсом к событиям 2006 года - военной операции ЦАХАЛ против "Хезболлах" на юге Ливана, которая привела к затянувшимся военным действиям в регионе. В Израиле эти события именуются Второй ливанской войной.

В своей речи Кац среди прочего выразил надежду, что международная коалиция использует ситуацию со значительным ослаблением "Хезболлах" в политических целях, а Ливан присоединится к другим странам в вопросе нормализации отношений с южным соседом.

Бейрут обвиняет Израиль в гибели мирного населения

Вместе с тем министерство здравоохранения Ливана 10 ноября сообщило, что только за этот день как минимум 38 мирных жителей погибли в результате продолжающихся авиаударов Израиля по различным регионам страны.

Речь идет не только о юге Ливана - по меньшей мере 23 человека, включая семерых несовершеннолетних, стали жертвами авиаудара ЦАХАЛ по жилому дому в населенном пункте Аламат к северу от Бейрута. В ливанском минздраве указали, что это были семьи, бежавшие от боевых действий на юге страны.

Израильские военные подтвердили факт авиаудара. Вместе с тем в ЦАХАЛ заявили, что целью атаки были склады оружия "Хезболлах" в городе, а перед ударом была проведена воздушная разведка, чтобы исключить жертвы среди гражданских.

ЦАХАЛ ликвидировал лидера "Хезболлах" и как минимум одного его преемника

Активные боевые действия ЦАХАЛ против "Хезболлах" наблюдаются с конца сентября. Им предшествовала операция по массовому взрыву пейджеров боевиков в середине сентября. СМИ приписывают организацию операции израильским спецслужбам, хотя Израиль не подтверждал этого.

Вскоре после этого израильская армия ликвидировала лидера "Хезболлах" Хасана Насраллу, а также нескольких главарей движения, нанеся авиаудар по подземному штабу боевиков в Ливане. А в ночь на 1 октября ЦАХАЛ начал наземную операцию против "Хезболлах" на юге страны.

Вместе с тем в ходе одного из израильских авиаударов в начале октября был убит двоюродный Насраллы Хашем Сафи ад-Дин, которого считали преемником лидера боевиков, а затем и "преемник преемника". В конце октября движение назначило очередного главу - им стал бывший заместитель Насраллы и один из основателей движения Наим Касем.

После смерти Насраллы Касем трижды выступал с телеобращениями. 15 октября Касем заявил, что единственной возможностью для возвращения жителей северных районов Израиля в свои дома является "прекращение огня" и пригрозил ударами по всей израильской территории. Однако после назначения на должность он не делал известных подобных заявлений.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Позднее часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 43 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах". Оно регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводит против "Хезболлах" на юге Ливана военную операцию.