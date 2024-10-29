Новым лидером "Хезболлах" объявлен экс-заместитель Насраллы

Шейх Наим Касем, который более 30 лет являлся заместителем Хасана Насраллы, стал его преемником во главе "Хезболлах". После смерти Насраллы он требовал прекращения огня в конфликте с Израилем.

Новым лидером ливанской радикальной группировки "Хезболлах" стал шейх Наим Касем, который на протяжении 30 лет был заместителем ее прежнего главаря Хасана Насраллы. Cовет шуры - главный руководящий орган "Хезболлах" - согласился избрать Касема генеральным секретарем, заявила проиранская группировка во вторник, 29 октября. Новый лидер продолжит курс убитого Насраллы "до тех пор, пока не будет достигнута победа", цитирует заявление боевиков агентство AP.

Касем - один из основателей "Хезболлах"

Как отмечает Reuters, 71-летний Касем был одним из основателей "Хезболлах" в 1982 году, а в 1991-м стал заместителем генерального секретаря группировки. В отличие от Насраллы, скрывавшего свое местонахождение, Касем продолжал появляться в общественных местах.

После смерти Насраллы он трижды выступал с телеобращениями, последнее из них было обнародовано 15 октября. В нем Касем заявил, что единственной возможностью для возвращения жителей северных районов Израиля в свои дома является "прекращение огня", и пригрозил ударами по всему Израилю.

Израильская армия убила Насраллу и его возможного преемника

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в конце сентября нанесла авиаудары по штаб-квартире "Хезболлах" в пригороде Бейрута, в результате чего был убит лидер движения Хасан Насралла.

В октябре в ЦАХАЛ подтвердили, что ликвидированы также возможный преемник Насраллы Хашем Сафи ад-Дин, а также глава разведки "Хезболлах" Али Хусейн Хазима.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.