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Марина Овсянникова
Марина ОвсянниковаФото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ЛитератураГермания

Марина Овсянникова написала книгу о российской пропаганде

Артем Иванов
1 ч. назад

Книга "Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды" экс-сотрудницы Первого канала Марины Овсянниковой выходит в Германии на немецком языке.

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Экс-сотрудница Первого канала Марина Овсянникова написала книгу. 14 марта, ровно год спустя после ее протестной акции в прямом эфире, публикация появится на полках книжных магазинов Германии на немецком языке, сообщило в четверг информационное агентство dpa со ссылкой на издательство Langen Müller Verlag. Название книги - "Между добром и злом. Как я наконец выступила против кремлевской пропаганды" ("Zwischen Gut und Böse. Wie ich mich endlich der Kreml-Propaganda entgegenstellte"). На сайте немецкого издательства уже доступна электронная версия, ее стоимость - 22 евро. 

Обложка книги
Обложка книгиФото: Langenmüller

Как отмечают издатели в описании книги, покинувшая Россию в прошлом году "Марина Овсянникова вызвала беспрецедентный скандал на российском государственном телевидении, когда заявила телезрителям в прямом эфире со своим плакатом против войны, что им лгут по телевидению и что Путин ведет жестокую войну против Украины <...>. Одни говорят, что она британская шпионка, другие думают, что она агент ФСБ. <...> Теперь Марина рассказывает свою историю <...>".

Марина Овсянникова и ее протест в эфире Первого канала

Напомним, вечером 14 марта 2022 года сотрудница Первого канала, редактор Марина Овсянникова в прямом эфире вошла в кадр с плакатом, на котором было написано: "No war. Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут. Russians against war" в то время, когда ведущая программы "Время" Екатерина Андреева читала подводку к сюжету о противодействии западным санкциям. Кроме того, перед выходом в эфир Овсянникова записала видеообращение, заявив, что "Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну", и призвав россиян выходить на антивоенные митинги.

"Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального, мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир", - добавила она.

Марину Овсянникову задержали, ей назначили административный штраф. Летом против журналистки завели дело о "фейках" про российскую армию из-за одиночного пикета с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения. 

В октябре бывший муж Овсянниковой заявил, что она вместе с 11-летней дочерью сбежала из-под домашнего ареста. МВД РФ объявило журналистку в розыск. Адвокат журналистки заявил, что она уехала в Европу и "находится под защитой одной из европейских стран". Басманный суд ограничил Овсянникову в родительских правах, обязав ее ежемесячно выплачивать бывшему мужу средства на содержание двоих детей. В октябре прошлого года Марину Овсянникову заочно по ходатайству следствия арестовал Басманный суд Москвы

Премия Вацлава Гавела

В мае прошлого года экс-сотрудница Первого канала получила премию имени Вацлава Гавела- "За креативный протест". "Россия должна проиграть эту войну как можно скорее. Свет должен восторжествовать над тьмой", - сказала Овсянникова в своей речи на церемонии награждения. Бывший редактор Первого канала заявила тогда, что отдаст денежную часть премии на помощь украинским беженцам.

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