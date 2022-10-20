Суд в Москве заочно арестовал Марину Овсянникову

Экс-редактор Первого канала заочно арестована в Москве. Марина Овсянникова, на которую завели дело о "фейках" про армию РФ, сбежала из-под домашнего ареста и, по данным адвоката, находится в Европе.

Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, обвиняемую в распространении "фейков" про российскую армию, заочно по ходатайству следствия арестовал Басманный суд Москвы .

"В отношении Овсянниковой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемой на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ", - цитирует сообщение суда в четверг, 20 октября, агентство "Интерфакс".

В начале октября тот же Басманный суд отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Овсянниковой с домашнего ареста на заключение под стражу.

Преследование и побег Марины Овсянниковой

14 марта Марина Овсянникова, работавшая редактором на Первом канале, вышла в прямой эфир вечерних новостей с антивоенным плакатом, записав перед этим видео с призывами сопротивляться войне. Ее задержали и назначили административный штраф. Затем Овсянникову штрафовали еще два раза: за речь у здания суда по делу Ильи Яшина и за пост в Facebook.

Летом против журналистки завели дело о "фейках" про российскую армию из-за одиночного пикета с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения.

В октябре бывший муж Овсянниковой заявил, что она вместе с 11-летней дочерью сбежала из-под домашнего ареста, МВД объявило журналистку в розыск. 17 октября адвокат журналистки заявил, что она уехала в Европу и "находится под защитой одной из европейских стран". В тот же день Басманный суд ограничил Овсянникову в родительских правах, обязав ее ежемесячно выплачивать бывшему мужу 35 тыс. руб. на содержание двоих детей, а после совершеннолетия сына - 17 тысяч.

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