Суд в Москве заочно арестовал Марину Овсянникову

"В отношении Овсянниковой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции обвиняемой на территорию РФ либо с момента ее задержания на территории РФ", - цитирует сообщение суда в четверг, 20 октября, агентство "Интерфакс".
В начале октября тот же Басманный суд отклонил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Овсянниковой с домашнего ареста на заключение под стражу.
Летом против журналистки завели дело о "фейках" про российскую армию из-за одиночного пикета с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения.