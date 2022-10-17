Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова уехала в Европу

Марина Овсянникова, на которую завели дело о "фейках" про армию РФ, "находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран", сообщил ее адвокат. Суд в Москве обязал ее платить экс-мужу алименты на детей.

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова, объявленная в России в розыск по делу о "фейках" про армию, уехала в Европу. Об этом сообщил медиапроекту Avtozak LIVE в понедельник, 17 октября, адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов. По его словам, сейчас Марина Овсянникова "находится в безопасности, под защитой одной из европейских стран". Других подробностей, в частности, уехала ли вместе с Овсянниковой ее 11-летняя дочь, Захватов обнародовать не стал.

Ограничение родительских прав

В тот же день в Басманном суде Москвы прошло заседание по делу об ограничении родительских прав Марины Овсянниковой. Журналистку обязали ежемесячно выплачивать бывшему мужу, Игорю Овсянникову, 35 тысяч рублей на содержание двоих детей, а после совершеннолетия сына - 17 тысяч. Сетевое медиа Sotavision опубликовало на YouTube запись из зала суда, на которой судья оглашает решение.

"Марина Владимировна ведет опасный образ жизни для детей" и "уклоняется от их содержания и воспитания", - цитирует Sotavision адвоката мужа. Представительница органов опеки в суде утверждала, что младший ребенок "должен остаться с отцом, потому что мама ведет политическую деятельность".

"Когда у вас в законодательной системе страны накапливается очень много багов, которые в первую очередь связаны с антиконституционным законодательством, которое позволяет карать людей за слова и в том числе за их антивоенную позицию... В связи с этими преследованиями в семьях, в частности, возникают проблемы, которые разрешаются посредством обращения в суд. И когда одна из сторон процесса начинает ссылаться на обстоятельства преследования второй стороны по вот этим антиконституционным уголовным и административным делам, выдавая эти обстоятельства за некое "антиобщественное поведение" другой стороны, ну, что здесь уже можно сказать... Это слом, просто-напросто, всей правовой системы", - прокомментировал адвокат Захватов решение суда.

Сама Овсянникова заявляла, что видит в иске бывшего мужа давление властей. "Мне кажется, что он достаточно порядочный человек, и я думала, что он не хотел бы причинять лишний стресс нашим детям. Я не думаю, что это его инициатива. Наверное, его поставили перед выбором: или мы тебя увольняем, или ты действуешь с нами заодно", - рассуждала она в интервью изданию "Холод" .

Преследование Марины Овсянниковой

14 марта Марина Овсянникова, работавшая тогда редактором на Первом канале, вышла в прямой эфир вечерних новостей с антивоенным плакатом, а перед этим записала видео с призывами сопротивляться войне. Ее задержали и назначили административный штраф. Затем Овсянникову штрафовали еще два раза: за речь у здания суда по делу Ильи Яшина и за пост в фейсбуке . Летом против журналистки завели дело о "фейках" про российскую армию из-за одиночного пикета с плакатом "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей домашний арест в качестве меры пресечения. В октябре бывший муж Овсянниковой заявил, что она вместе с 11-летней дочерью сбежала из-под ареста, МВД объявило журналистку в розыск.

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