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Мария ОвсянниковаФото: Annette Riedl/picture alliance/dpa
ПолитикаРоссия

Суд в Москве отказал в заочном аресте Марины Овсянниковой

Виталий Кропман
16 мин. назад

Адвокат Овсянниковой объяснил, что судья приняла решение по формальным основаниям: на процесс не явился прокурор, а следователь не доставил на заседание саму подсудимую.

https://www.dw.com/ru/sud-v-moskve-otkazalca-zaocno-arestovyvat-marinu-ovsannikovu/a-63339554

Басманный суд Москвы в среду, 5 октября, отказал следствию в заочном аресте бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которую обвиняют в распространении "фейков" о российской армии. Как пояснил телеканалу "Дождь" адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов, судья обосновала отказ в аресте формальными причинами: на процесс не явился прокурор, а следователь не доставил на заседание саму подсудимую.

За несколько часов до заседания Басманного суда Марина Овсянникова, местонахождение которой неизвестно, опубликовала в своем Telegram-канале заявление, что она не будет соблюдать условия домашнего ареста. "Считаю себя полностью невиновной, а поскольку наше государство отказывается соблюдать собственные законы, то начиная с 30 сентября 2022 года я отказываюсь соблюдать установленную мне меру пресечения в виде домашнего ареста и освобождаю себя от нее", - написала она.

Дело Марины Овсянниковой

В середине марта Марина Овсянникова, работавшая на тот момент редактором вечерних новостей на Первом канале, вошла в прямой эфир с антивоенным плакатом. Перед этим она записала видеообращение: "То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. Россия - страна-агрессор, и ответственность за эту агрессию лежит только на одном человеке. Этот человек - Владимир Путин". Овсянникову приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей по административной статье о нарушении установленного порядка проведения митинга - из-за видео, записанного перед акцией.

15 июля Марина Овсянникова вышла в одиночный пикет напротив Кремля, держа плакат с надписью "Путин - убийца, его солдаты - фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?" Она не была задержана на месте. Через два дня ее все же задержали и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей по делу о "дискредитации ВС РФ".

10 августа Овсянниковой было предъявлено обвинение в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ". По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы. В качестве меры пресечения суд назначил ей домашний арест до 9 октября 2022 года. 1 октября бывший муж Марины Овсянниковой заявил, что она вместе с из 11-летней дочерью "скрылась в неизвестном направлении". МВД РФ объявило Овсянникову в розыск.

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Пост Марины Овсянниковой

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