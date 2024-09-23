Ливан заявил о 274 жертвах авиаударов Израиля по "Хезболлах"

В результате масштабных ударов Израиля по целям "Хезболлах" 23 сентября погибли почти 300 человек, в том числе женщины и дети, утверждают власти Ливана. За менее чем неделю ранены около 5 тысяч, заявляют они.

В результате массированных авиаударов Израиля по целям террористического движения "Хезболлах" в Ливане в понедельник, 23 сентября, погибли 274 человека, в том числе, 39 женщин и 21 ребенок, заявил министр здравоохранения Ливана Фирас Абиад на пресс-конференции в Бейруте. Среди погибших также есть сотрудники экстренных служб, сообщило государственное ливанское информагентство NNA. Еще около 1000 человек получили ранения.

По словам Абиада, тысячи семей из охваченных военными действиями районов страны были вынуждены бежать в более безопасные регионы. При этом "за менее чем неделю" в результате израильских обстрелов были ранены около 5 тысяч человек, утверждает ливанский министр. Только в ходе массовых взрывов пейджеров и раций пострадали почти 3 тысячи человек. Власти Ливана обвиняют в этой атаке Израиль.

Между тем ливанская террористическая группировка "Хезболлах" продолжает атаковать ракетами Израиль. При этом, по данным израильских СМИ, впервые с начала военных действий 7 октября 2023 года, используются ракеты большой дальности. Информации о погибших и раненых с израильской стороны не поступало. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галант призвали жителей страны сохранять спокойствие и соблюдать дисциплину.

Масштабные удары Израиля по базам "Хезболлах"

Ранее в тот же день израильская армия сообщила о нанесении ВВС Израиля масштабных ударов по примерно 800 террористическим объектам на юге Ливана и в долине Бекаа на востоке страны. ЦАХАЛ призвал ливанцев к "немедленной" эвакуации из всех зданий, где боевики "Хезболлах" хранят оружие.

Начальник Генштаба израильской армии Херци Халеви заявил, что удары по боевикам в Ливане будут наноситься и в ближайшие дни, чтобы позволить мирным жителям вернуться в свои дома в приграничных северных районах Израиля. "А если "Хезболлах" не поймет, то мы будем бить по ним снова и снова, пока не поймут", - добавил он, отметив, что Израиль обладает широким потенциалом, который пока еще даже не задействован.

Параллельно израильская армия усиливает нажим на боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. ВВС Израиля сообщили об ударе по командному центру исламистов в центральной части заблокированного прибрежного региона. Он располагался в звании, где ранее находилась школа. Перед нанесением удара были приняты меры с целью сократить потери среди мирного населения, отметили в израильской армии.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.