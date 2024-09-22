Нетаньяху грозит "Хезболлах" дальнейшими ответными ударами

"За последние дни мы нанесли "Хезболлах" ряд ударов, которые они не могли себе представить. Если движение "Хезболлах" не поняло это послание, я обещаю, что оно его поймет", - заявил премьер Израиля.

На фоне ударов движения "Хезболлах" по Израилю с территории соседнего Ливана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил боевикам новыми ответными атаками. "За последние дни мы нанесли "Хезболлах" ряд ударов, которые они не могли себе представить. Если движение "Хезболлах" не поняло это послание, я обещаю, что оно его поймет", - цитирует заявление израильского премьера агентство AFP в воскресенье, 22 сентября.

В то же время Нетаньяху в своем заявлении в очередной раз подчеркнул, что возглавляемый им кабинет будет добиваться прекращения нападений "Хезболлах" на северные районы Израиля, чтобы люди, вынужденное покинуть эти территории, могли вернуться в свои дома. "Ни одна страна не может мириться с атаками на своих граждан, с атаками на свои города. И мы, государство Израиль, не будем с ними мириться", - заявил он.

Удары Израиля по территории Ливана после обстрелов

Утром 22 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ею ударов по объектам радикального шиитского движения "Хезболлах" на территории Ливана после ракетного обстрела оттуда.

По данным ЦАХАЛ, утром 22 сентября со стороны Ливана по району города Хайфы на севере Израиля было выпущено 85 ракет. Многие из них были сбиты израильскими средствами ПВО, однако некоторые ракеты достигли целей. Всего боевики "Хезболлах" запустили по северу Израиля 115 ракет.

В районе Хайфы в результате обстрела со стороны Ливана ранены не менее трех человек, передают израильские службы спасения. Кроме того, пострадало несколько зданий и автомобилей.

Ранее, 20 сентября, Израиль нанес авиаудар по Бейруту, в результате которого, по данным министерства здравоохранения Ливана к утру 22 сентября, погибли по меньшей мере 45 человек. При этом были убиты высокопоставленный командир "Хезболлах" Ибрагим Акиль и Ахмед Махмуд Вахби - командующий военными операциями спецподразделения "Радван", направленными на поддержку боевиков ХАМАС. Гибель Акиля и Вахби подтвердили в "Хезболлах". Между тем, как пишет агентство AP, в числе жертв этого удара оказались женщины и дети.

Взрывы устройств связи у членов "Хезболлах"

17 и 18 сентября у членов "Хезболлах" массово взорвались пейджеры и рации. В результате погибли как минимум 37 человек, около 3000 получили ранения. В "Хезболлах" обвинили в нападении Израиль, однако официально израильские власти пока не взяли на себя прямую ответственность за эту операцию.

Удары по северу Израиля 22 сентября стали "первым ответом" на операцию со взрывом устройств связи у членов движения, заявили представители "Хезболлах". По утверждению боевиков, целью ударов были израильская авиабаза и военный завод, пишет онлайн-издание The Times of Israel.

Со своей стороны в ЦАХАЛ указали, что удары Израиля против "Хезболлах" будут продолжены с большей интенсивностью.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 40 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.