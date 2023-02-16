Кулеба: Прекратить войну путем дипломатии сейчас невозможно

На 359-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 февраля (время московское).

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В настоящее время невозможно добиться прекращения войны в Украине дипломатическими средствами, считает украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. "Мне нравятся те, кто хочет добиться мира дипломатическими инициативами, ведь я сам дипломат. Но как такая инициатива может сработать? Должна ли цена мира заключаться в том, что Россия останется на занятых территориях?" - заявил Кулеба в интервью изданиям медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France. "В начале любых переговоров с Россией должно быть следующее: территориальная целостность Украины должна быть полностью восстановлена. Это не подлежит обсуждению", - подчеркнул он. По словам Кулебы, многие из тех, кто выступает за мир и дипломатию, "в действительности хотят лишь, чтобы Украина была побеждена Россией".

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Сейм Латвии принял закон, который позволяет передавать автомобили, конфискованные у пьяных водителей, для нужд вооруженных сил Украины. Процесс передачи планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством в Киеве и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону о поддержке гражданского населения Украины. "В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", - заявил Раймонд Бергманис, возглавляющий парламентскую комиссию по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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В небе над центром Белгорода вечером 16 февраля прозвучали семь взрывов, сообщили российские СМИ. Взрывы продолжались примерно 10 минут с интервалами. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин, звуки были разной громкости, передает корреспондент РИА "Новости". Агентство не исключает, что случившееся было "работой ПВО".

Российские войска подвергли Харьков ракетному обстрелу

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Российские войска обстреляли Харьков предположительно ракетами С-300, сообщил председатель Харьковской областной администрации Олег Синегубов. По его сведениям, целями оккупантов в очередной раз стали объекты городской инфраструктуры. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, написал Синегубов в Telegram-канале.

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В Бахмуте еще остаются 6000 гражданских лиц, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук, призвав население как можно скорее покинуть город. "В городе идут тяжелые бои. Вражеская артиллерия работает по жилым кварталам. Честно говоря, меня очень удивляет, что там до сих пор делают 6 тысяч гражданских. Именно столько людей остаются в городе по последним данным, - написала Верещук в Telegram-канале . - Обращаюсь к гражданским, которые до сих пор находятся в Бахмуте: Если вы являетесь адекватными, законопослушными и патриотическими гражданами, вы должны немедленно эвакуироваться".

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В результате обстрела города Бахмут Донецкой области пять мирных жителей погибли, еще девять пострадали, сообщил Офис генпрокурора Украины. По данным следствия, 16 февраля российские войска обстреляли Бахмут из ствольной артиллерии и реактивной системы залпового огня "Град". Снаряды попали по жилому кварталу города. "От атаки армии РФ погибли три мужчины и две женщины. Девять граждан получили осколочные ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении в Telegram-канале . Кроме того, в результате обстрела повреждены многие жилые дома. Генпрокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Хроника событий 16 февраля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 февраля 00.00 - 13.59 >>>

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