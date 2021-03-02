Коронавирус: в ВОЗ заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе

Мир борется с пандемией COVID-19. Страны проводят вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 115 млн жителей планеты. Свыше 2,5 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 91 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 2 марта (время московское).

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Число летальных исходов пациентов с COVID-19 в Бразилии увеличилось за сутки 1 641 - до 257 361, свидетельствуют данные, опубликованные во вторник Минздравом республики. Это максимум смертей за 24 часа с начала пандемии.

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Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии 80-летний Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) во вторник привился от коронавируса. Об этом король футбола сообщил в своем аккаунте в Instagram. По информации портала G1, Пеле сделал прививку на дому вакциной Coronavac, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinovac Biotech.

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В Украине появится лаборатория по определению штаммов коронавируса, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24". "Пока такой лаборатории нет, мы отправляем образцы за рубеж. В частности, в немецкую клинику Charite были доставлены 200 образцов", - отметил он. Одновременно украинский министр сообщил, что полученные результаты по 48 тестам не выявили новых вариантов вируса. "По 48 нам уже пришел ответ, что у нас циркулирует сугубо европейский - итальянский, испанский штамм, но мутировавшего британского и из ЮАР у нас нет. Ждем остальных результатов", - указа Степанов.

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В ВОЗ заявили об ухудшении эпидемиологической ситуации в Европе. "После спада в начале февраля заболеваемости COVID-19 наблюдаются тревожные признаки новой волны в Центральной и Восточной Европе и на Балканах", - заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клуге (Hans Kluge). Он указал, что четыре из десяти стран с наиболее высоким числом инфицированных, выявленных за последние 24 часа, расположены в европейском регионе.

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