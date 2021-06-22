Коронавирус: в США и Германии распространяется дельта-вариант

На фоне распространения новых вариантов коронавируса в мире проходит вакцинация от COVID-19. По данным портала Worldometer, с начала пандемии коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 180 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались, более 164 млн человек выздоровели. DW следит за событиями среды 23 июня (время московское).

++01.20++

Из-за распространения в стране дельта-варианта коронавируса Шотландия откладывает до 19 июля следующий шаг в запланированных смягчениях карантинных мер. Об этом заявила глава регионального правительства Никола Стерджен. Полная отмена всех ограничений в стране ожидается 9 августа.

++00.45++

В Германии одновременно со снижением общего числа новых случаев ковида продолжает распространяться дельта-вариант коронавируса. "У нас есть явные признаки, что дельта-вариант уже доминирует и в Гессене с показателем более 20 процентов", - заявил министр здравоохранения этой федеральной земли Кай Клозе (Kai Klose).

В Баварии за неделю число заражений дельта-вариантом почти удвоилось - со 132 до 229 случаев, а в отдельных лабораториях на него приходится четверть всех регистрируемых инфекций. В Баден-Вюртемберге на этот вариант за последние две недели пришлось 8,99 процента новых заражений коронавирусом, а раньше этот показатель равнялся 6,73 процента.

++00.05++

Более 20 процентов новых случаев заражения коронавирусом в США за последние две недели приходятся на дельта-вариант, распространившийся из Индии, следует из данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Это в два раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Впрочем, по оценке главного инфекциониста страны Энтони Фаучи, вакцины от коронавируса эффективны и против этого варианта.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 22 июня >>>

Смотрите также: